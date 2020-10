"Rainbow of Chaos" este o compoziție proprie Cat Mercury și înglobează o combinație captivantă de dream pop cu elemente de indie lo-fi, presărată cu armonii vocale surprinzătoare. Melodia este însoțită de un videoclip realizat de Oscar Ungvari chiar în spațiul în care piesa a fost compusă și înregistrată. Acesta îi prezintă pe membrii formației (Maria și Alex) interpretând melodia într-o atmosferă ludică.

"Am preluat ideea de <<rainbow of chaos>> pentru titlul piesei de la pictorul Cézanne. El este autorul citatului <<we live in a rainbow of chaos>>. Versurile sunt inspirate de faptul că mai mult ca oricând, acum în pandemie, e important să amplificăm pe cât posibil sentimentele care ne aduc bucurie. Ideea din spatele versurilor pornește tot de la acest gând, că deseori, cauza nefericirilor noastre provine din întâmplări surprinzătoare, neplăcute, dar și cauzele bucuriei provin frecvent tot din surprize și lucruri neașteptate. Mintea preferă să își amintească lucrurile negative, de aceea cântecul ne reamintește că haosul din jurul nostru poate conține și elemente pozitive", a mărturisit Maria.