Camila Cabello a marcat ziua de 21 iunie, respectiv "Ziua tatălui" în SUA, cu un videoclip încărcat de emoție. Artista își arată recunoștința pentru iubirea primită din partea tatălui ei, clipul "First Man" fiind acompaniat de un mesaj la fel de înduioșător.

"Tată, am făcut asta pentru tine. Îți mulțumesc pentru faptul că mă iubești necondiționat, din toată inima, în fiecare zi. Nu contează dacă dau greș sau reușesc, nu contează dacă simt că sunt pe culmile gloriei sau dacă sunt la pământ. Mă iubești pur și simplu, fără a fi nevoie ca eu să fac ceva sau să fiu altcineva în afară de mine. Îți multumesc din toată inima pentru tot. Îți mulțumesc că mi-ai arătat ce este iubirea și cum se manifestă ea. Voi fi mereu fetița ta", i-a transmis Camila tatălui ei printr-o postare pe Instagram.

În primele săptămâni de pandemie, Camila Cabello a îndemnat publicul să apeleze la tehnici de meditație pentru a atenua anxietatea și stresul.

Camila Cabello a ajuns în atenția publicului odată cu participarea la X Factor din 2012. Artista a ajuns până în finala competiției alături de viitoarele colege din Fifth Harmony, alături de care a lansat EP-ul "Better together" și albumele de studio "Reflection" (2015) și "7/27" (2016). Piesa "Worth it" a fost un success international, iar "Work from home" a cucerit numeroase topuri.

După ce a părăsit trupa Fifth Harmony, la sfârșitul anului 2016, artista a colaborat cu Shawn Mendes la piesa "I know what you did last summer" și cu rapper-ul american Machine Gun Kelly – "Bad Things". În 2017 a apărut piesa "Havana", care a depășit pragul de un miliard de stream-uri pe Spotify, propulsând cariera tinerei artiste cu rădăcini cubaneze.