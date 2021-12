Bryan Adams - On The Road

Sâmbătă seară Jon Bon Jovi era așteptat să cânte într-un club din Miami, însă show-ul a fost anulat cu puțin timp înainte de ora concertului, spre dezamăgirea fanilor care ajunseseră deja la locație. Potrivit WSVN 7 News, muzicianul a fost testat pozitiv la COVID-19, decizia de contramandare a evenimentului fiind, astfel, inevitabilă. Show-ul ce ar fi trebuit să aibă loc pe 30 octombrie era unul acustic, care ar fi inclus un Q&A cu fanii și o petrecere cu tematică de Halloween.

Un reprezentant al artistului a oferit pentru Variety și un status al stării sale de sănătate. Potrivit acestuia, Jon Bon Jovi este "complet vaccinat și se simte bine".

Vocalistul este un susținător al respectării măsurilor de precauție în contextul pandemiei. Acesta s-a alăturat campaniei organizate de Bruce Springsteen în New Jersey: #MaskUpNJ.

Bryan Adams trebuia să participe la ceremonia Rock and Roll Hall of Fame 2021

Bryan Adams a fost și el nevoit să-și contramandeze în ultima clipă o apariție scenică. Muzicianul era unul dintre performerii care fuseseră anunțați la ceremonia Rock and Roll Hall of Fame 2021. Acesta ar fi trebuit să interpreteze alături de H.E.R. piesa "It’s Only Love" în onoarea Tinei Turner, ce a fost introdusă sâmbătă seară în Hall Of Fame. Diagnosticat cu COVID-19, acesta nu a mai putut participa, fiind înlocuit de Keith Urban.

Potrivit unui reprezentant al lui Adams, acesta este "complet vaccinat și nu are niciun fel de simptom", dar apariția sa din cadrul Rock and Roll Hall of Fame 2021 trebuia anulată pentru a se respecta protocolul în vigoare.

Bryan Adams a înregistrat în pandemie un nou album de studio, intitulat "So Happy It Hurts". Discul va fi lansat pe 11 martie 2022 și va fi urmat de un turneu în UK, câteva dintre date fiind reprogramările unor concerte ce au fost amânate din cauza pandemiei de COVID-19. Noul LP al lui Bryan Adams conține 12 piese și poate fi deja precomandat.