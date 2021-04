Billie Eilish e gata să înceapă un nou capitol în cariera sa, odată cu lansarea noului album, "Happier Than Ever". Cel mai nou single de pe disc este "Your Power", cântat şoptit şi melancolic, în vreme ce un şarpe de talie mare o cuprinde pe tânăra de 19 ani. Imaginile cu reptila încolăcită în jurul gâtului şi bustului tinerei vor provoca cu siguranţă reacţii puternice fanilor. Evident şi dezbateri legate de cât e CGI şi cât e real. Remarcăm şi încălţările cool ale muzicianei, dar şi noua sa coafură, cu o nuanţă deschisă de blond.

Piesa este molatecă, o piesă de despărţire şi de final de film, cu o chitară acustică drept acompaniament. Videoclipul a fost creat şi regizat chiar de către Billie, care a început să prindă gustul acestor proiecte cu iz cinematografic. Este deja al patrulea clip de care se ocupă tânăra, în calitate de regizor. Filmările au avut loc în Simi Valley, aproape de Los Angeles şi au inclus un şarpe anaconda de 36 de kilograme. Cât despre piesă, ea este compusă de artistă şi produsă de fratele său, FINNEAS.

Ştim deja că noul album al lui Billie Eilish are 16 piese şi că va sosi pe 30 iulie. Până acum am ascultat două single-uri de pe el, pe vremea când nu ştiam că ni se pregăteşte un material nou. E vorba despre "Therefore I Am" şi "My Future". Acest al doilea material discografic semnat Billie a fost compus şi scris alături de fratele Finneas, fiind produs în Los Angeles. Nu există alte contribuţii de la producători sau compozitori. Odată cu lansarea noului clip, cântăreaţa care ne-a adus "Bad Guy" a declarat că speră să inspire o schimbare în industria muzicală şi că "Your Power" este unul dintre cântecele preferate pe care le-a compus.

Cele 16 piese noi vor reflecta maturizarea şi cristalizarea lui Eilish ca artist, ca om. Ele vin după un an 2020 cu 5 premii Grammy pentru tânăra muziciană şi un an 2021 cu alte 2 premii.