Odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani, Bebe Rexha conștientizează că nu mai este o adolescentă, însă nu se lasă copleșită de schimbările din viața sa, ci le îmbrățișează. "Frumusețea nu este un număr", spune artista în versurile piesei "Not 20 Anymore", încurajându-și fanii să vadă dincolo de stereotipurile din media. Mesajul din versuri este amplificat printr-un videoclip realizat asemenea unui reportaj, în care sunt incluse scurte mărturii ale unor tineri ce-și exprimă opinia cu privire la pragul vârstei de 20 de ani.

Bebe Rexha este una dintre senzațiile mai noi ale industriei pop. Născută în Brooklyn, New York, dar cu ambii părinți de origine albaneză, Bebe s-a simțit atrasă de muzică încă de la vârsta de 4 ani, fiindu-i greu să-și amintească un moment din viață în care nu a fost ferm convinsă că își dorește o carieră în acest vast și imprevizibil domeniu.

Din 2010 până în 2012, Bebe Rexha a cântat alături de basistul Fall Out Boy, Pete Wentz, în formația Black Cards. A optat apoi pentru o carieră solo și a început să compună piese și să le urce pe YouTube. Momentul în care numele artistei albaneze a ajuns să fie rostit tot mai des în industria muzicală a fost acela al lansării piesei "The Monster". Piesa interpretată de Eminem și Rihanna, ce a devenit Number One și s-a vândut în milioane de exemplare la nivel internațional, a pornit de la o melodie compusă și înregistrată de Bebe Rexha.