"Doom Days" este un album nou, al treilea al trupei, prefaţat încă din vara lui 2018. Atunci băieţii ne-au vorbit despre noile piese la Summer Well 2018. Ecourile hitului "Happier", colaborare a trupei cu Marshmello încă răsună în eter, iar grupul este gata pentru un nou track de succes. Prin acest single Bastille atacă anxietăţile omului modern, dubiile despre alegerile făcute, ego, religie şi dependenţa de tehnologie.

Ceea ce începe cu o chitară acustică virează spre un beat simplu downtempo. Vocea sensibilă a solistului Dan Smith vibrează peste acest track provocator de angoasă. În ciuda faptului că "Doom Days" are doar 2 minute şi 21 de secunde, melodia este extrem de puternică şi reuneşte diferite genuri muzicale într-o singură creaţie. La final, după ce grupul a cântat despre adicţii de tehnologie, tripuri şi superficialităţi, când toate acestea dispar rămâne doar această constantare "All I think about is you".

E interesantă asocierea scrolling-ului infinit pe care îl practică lumea pe smartphone cu ultimele zile ale Romei şi cu dependenţa de pornografie. Solistul Dan Smith a simţit nevoia să explice mesajul acestei piese printr-o postare dedicată fanilor:

Am dorit ca piesa să fie directă şi să vorbească despre încercarea de a găsi escapismul de la anxietăţile noastre moderne: dependenţa de telefon, de pornografie, de fake news, negarea schimbărilor climatice (pentru a numi câteva doar). Se pare că erau multe alte lucruri despre care să vorbim, aşa că am scris în jur de 50 de versuri pentru piesă, dar cumva am reuşit să reducem totul la acest rezultat. Sper că vă place. Până la urmă e totul despre închiderea luminilor.

Odată cu lansarea acestui track, Bastille a pornit şi un nou spaţiu online numit "Doom Days Society". Este un soi de spaţiu virtual de discuţii pe seama albumului şi temelor sale. Puteţi accesa această comunitate aici.