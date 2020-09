Gata cu piesele vesele şi lascive! Antonia a lansat prin "Rebound" un imn al fetelor care se pregătesc de toamnă, de melancolie şi de visare cu ploaia ce bate în geam. Piesa este una pop cu influenţe R&B şi a fost compusă de către Emily Kocontes, Zev Troxler, Jayson DeZuzio, Mădălin Roșioru (MADS). Single-ul este produs de Mădălin Roșioru (MADS) cu care artista a colaborat și la "Lie I Tell Myself". Aşa cum spune şi numele, acest track este despre fetele care încearcă să treacă peste o despărţire.

Şi nu oricum, ci cu un "rebound", o relaţie de scurtă durată cu primul apărut, care niciodată nu se termină bine. Iată mesajul Antoniei legat de noua sa melodie:

"Rebound" e genul acela de piesă în care se regăsesc mai mult fetele. Este vorba despre o fată care încearcă să treacă peste o relație care s-a încheiat împotriva voinței ei, iar ea încă se mai gândește la el. Și deși caută soluții să îl uite, nu reușește. Este o piesă de dragoste, dar o dragoste care doare.

Videoclipul a fost regizat de Bogdan Păun, filmat de Alexandru Mureşan şi are un concept pe care îşi pun semnătura Cristina Poszet și Andra Marta de la NGM Creative. Cu aceste minţi creative a mai colaborat Antonia şi la clipurile "Como ¡Ay!", "Lie I Tell Myself", "Touch Me", "Hotel Lounge". În 2020 Antonia a mai lansat "Como ¡Ay!", videoclip în care invitat special este Alina Ceușan, pentru o experienţă senzuală în bucătărie, cu cele două protagoniste acoperite cu făină.

Pe timpul carantinei, Antonia a filmat şi lansat clipul "Muţi", o creaţie mai intimă, înregistrată acasă intre aşternuturi. Luna trecută artista a fost invitată specială a unui episod al emisiunii "Falsez pentru tine". În curând se împlineşte un an de la lansarea uriaşului hit "Trika Trika", colaborare între Antonia şi Faydee care a cucerit Internetul şi undele radio la final de 2019.