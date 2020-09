"Magic" este al doilea single de pe noul album al lui Kylie, "Disco", care va sosi pe 6 noiembrie. Videoclipul oficial o prezintă pe muziciană ca regina ringului de dans disco, o Cleopatra în haine lucioase cu un sceptru luminos, înconjurată de dansatori care se unduiesc pe beat. Artwork-ul acestui single este o fotografie retro cu filtru Technicolour a lui Kylie. Noul videoclip este regizat de către Sophie Muller, cunoscută pentru video-urile realizate pentru Maroon 5, Gwen Stefani, Blur şi Coldplay.

A colaborat şi cu Minogue pentru vizualurile pieselor "Say Something, "Golden" şi "Dancing". Cântăreaţa din Australia rămâne prolifică, după ce a lansat albumul "Golden" în 2018, iar în mai a dezvăluit că discul cu numărul 15 din cariera sa va sosi în această toamnă. Ea a descris stilul abordat ca "disco pentru adulţi" (grown up disco), care s-ar putea traduce şi în "disco maturizat". Primul single de pe noul album a fost "Say Something", care a fost cântat live pentru prima oară la emisiunea lui Jimmy Fallon luna trecută.

Kylie este o adevărată comoară australiană, fiind cel mai bine vândut artist feminin local şi intrând în topuri pe primul loc cu cel puţin 5 albume. La nivel global are peste 80 de milioane de albume vândute. În vârstă de 52 de ani, Kylie este activă din 1979, abordând genuri muzicale ca pop, dance şi disco. Nu este cunoscută doar pentru cariera muzicală, ci şi pentru cea actoricească, jucând în telenovela australiană "Neighbours". În anii '80 a început să fie faimoasă pentru piesele sale bubblegum pop şi dance, cu 4 LP-uri produse de Stock Aitken Waterman.

După hituri ca "I Should Be So Lucky" şi "The Loco-Motion" sau "Step back în Time", artista a preluat controlul creativ asupra carierei sale şi asupra compoziţiei şi a semnat cu Deconstruction Records. Au urmat albumele "Kylie Minogue' în 1994 şi "Impossible Princess" în 1997, care au primit recenzii pozitive, având o amprentă personală a cântăreţei şi fiind mai sensibile. În anii 2000 Kylie a revenit la genul mainstream dance.