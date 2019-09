"Prietenia" începe cu un acord de chitară melancolic şi imagini cu nuferi de pe braţele Dunării. Bărbaţii de acum sunt prezentaţi în paralel cu adolescenţii care au pornit proiectul muzical 3 Sud Est. Cu chitara acustică în mână şi o percuţie light, componenţii celui mai de succes boy band de la noi cântă despre unitate, frăţie şi maturizare. Avem şi o apariţie surpriză a fetelor de la Andre la final de clip.

Schimbul de valori la trecerea dintre generaţii este ilustrat în versuri. Pluteşte un sentiment de împăcare şi optimism în cadrele filmate la apus. Sunt jocuri de prieteni, cineva cade în jacuzzi şi toată lumea împarte şampanie şi dansează. Adolescenţii, copii şi rude ale artiştilor privesc fotografii cu 3 Sud Est la început de carieră, subliniind metamorfozele celor peste 2 decenii de carieră.

Laurenţiu Duţă a declarat următoarele despre noul single:

«Prietenia» este o piatră rară, aşa cum spunem în noul nostru single. Suntem foarte buni prieteni, dar suntem colegi în primul rând, pentru că muzica este foarte importantă pentru toţi trei. Ne bucurăm foarte mult că lansarea piesei «Prietenia» corespunde cu aniversarea a 22 de ani de când cântăm împreună. Single-ul nu este despre noi, ci despre voi, despre prietenie, şi cu ocazia aceasta, vrem să vă mulţumim că ne sunteţi prieteni de atât de mult timp şi că sunteţi alături de noi în fiecare moment.

La începutul anului 3 Sud Est a lansat "Focul", o poveste de dragoste pe acorduri dulci de chitară. Anul trecut ascultam track-ul 3SE "Dansăm în ploaie", o melodie despre dragoste şi dansul fără inhibiţii. Un mare hit 3 Sud Est a fost şi "Stele", lansat în 2017 şi care a urcat în topuri muzicale radio şi TV, strângând peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube.

Tot în acel an am putut asculta şi piesa "Am dat tot", inspirată de poveştile de dragoste trăite de muzicieni. Printre cele mai cunoscute piese ale grupului din Constanţa se numără "Amintirile", "Emoţii", "Cine eşti?" şi "Stele", care au strâns zeci de milioane de vizualizări pe YouTube.