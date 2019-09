"Strigăt" este una dintre piesele etalon din discografia Trooper. Pentru lansarea materialului "Best of", piesa a fost reînregistrată, fiind masterizată de Peter Rutcho (Parkway Drive, Deez Nuts, Revocation). Începând de astăzi, "Strigăt" are și videoclip, acesta fiind realizat de o echipă formată din Radu Vișan, Ionuț Marius și Alexandru Mocioi.

După nouă albume de studio lansate în decursul a 17 ani, Trooper pregăteste lansarea unui material de tip compilație. "Strigăt: Best of 2002 – 2019" va apărea în format dublu CD, dublu vinil și digital.

Cele 17 piese alese sunt remixate și remasterizate de celebrul inginer american Peter Rutcho (Parkway Drive, Deez Nuts, Revocation) în studioul în care a fost lucrat și "Ștefan cel Mare – Poemele Moldovei". Majoritatea materialului a fost reimprimat, pentru a avea uniformitate și o calitate superioară a sunetului. Coperta albumului este lucrarea "The vision of death" a lui Gustave Doré, gravură realizată în 1868. Trooper a obținut toate drepturile pentru folosirea imaginii.

"Am lansat primul album în 2002. De atunci am traversat anii prin mai multe generații de ascultători. O generație se schimbă cam la șapte ani. Prin urmare, am considerat că a sosit momentul să lansam o colecție „best of”, așa cum o vedem noi după atâta vreme. Nouă albume de studio înseamnă ceva. Ne-am pus pe remixat și remasterizat, pentru a le oferi prietenilor formației un material de colecție. Chiar asta o să fie: un material de colecție. Esența a tot ce este mai bun în discografia Trooper. Nu vreau să spun cât de greu a fost să alegem doar 17 piese din peste 100. Însă important este că am ajuns toți șase la un numitor comun. Unele piese au fost reînregistrate în întregime, întrucât sursele inițiale au fost pierdute", a declarat Coiotu’.

În luna septembrie, Trooper pleacă în turneul "Strigăt: Best of 2002 – 2019", ce va cuprinde peste 40 de orașe. Cele mai iubite piese Trooper vor răsuna în fiecare oraș: de la "Strigăt", "Tari ca munții" și "Amintiri", trecând prin "O viață este prea mult" și "Trec anii", până la "Două roți" și "Destin".