James Arthur - Emily

Noul single "Emily", lansat împreună cu un videoclip cu versuri, se regăsește pe noul album al lui James Arthur, "It’ll All Make Sense In The End". Discul este programat pentru lansare pe 5 octombrie.

Tracklist "It’ll All Make Sense In The End" - James Arthur:

Running Away [Explicit] Wolves Medicine September Always Emily Last Of The Whiskey Never Let You Go 4000 Miles [Explicit] Deja Vu [Explicit] Ride [Explicit] Avalanche SOS Take It Or Leave It

James Arthur este unul dintre cei mai de succes artiști britanici, cu peste 2.5 milioane de albume vândute în întreaga lume. A ajuns în topurile a zeci de țări, iar până în momentul de față, albumele sale i-au adus 4 Discuri de Platină și 4 Discuri de Aur, dar și un clip cu peste 1 miliard de vizualizări pe Youtube.

James a câștigat X Factor în 2012, iar până în prezent este cel mai de succes artist care a luat parte la celebrul concurs. În doar 4 ani de la lansarea sa pe scena muzicală, James Arthur a susținut concerte atât în Europa, cât și în America de Nord și în Asia. A împărțit scena sau a colaborat cu artiști precum Kelly Clarkson, One Republic, Machine Gun Kelly sau Westlife.

În momentul de față este și amabsador SANE, o organizație caritabilă din Regatul Unite care ajută persoane ce se lupta cu depresia și anxietatea.

James Arthur ar fi trebuit să concerteze anul acesta la Arenele Romane din București. Evenimentul a fost, însă, amânat în 2022. Pentru mai multe detalii, accesați Agenda InfoMusic.