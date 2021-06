"Am vrut să revin cu un cântec care să se simtă clasic, dar totodată modern. Mi-am dorit să aduc pe toată lumea pe ringul de dans. Abia aștept ca lumea să audă această melodie și să danseze și să cânte cât pot de tare", a declarat Jessie J.

În timp ce sărbătorește cea de-a zecea aniversare a primului său album, "Who You Are", certificat cu platină în 2011, "I Want Love" pregătește terenul pentru cel de-al cincilea album, care va apărea pe piață spre sfârșitul acestui an. Piesele de pe acest material au fost compuse împreună cu Ryan Tedder.

Jessie J a început să cânte pe scenă de la 11 ani, la această vârstă obținând un rol în musical-ul "Whistle Down the Wind". A ajuns în atenția publicului larg în 2010, odată cu lansarea single-ului de debut "Do It Like a Dude". A urmat hitul "Price Tag", care a urcat pe prima poziție în topurile a 19 țări. Pe albumul ei de debut, "Who You Are" (2011), s-au regăsit și alte melodii cu priză a public, precum "Nobody's Perfect", "Domino" și "Laserlight".

Artista are în discografie încă alte patru albume de studio: "Alive" (2013), "Sweet Talker" (2014). "R.O.S.E." (2018) și un LP cu piese de Crăciun - "This Christmas Day". Cel mai recent material cu piese originale, "R.O.S.E.", atinge punctual teme precum: trezirea la realitate ("Realizations"), obsesii ("Obsessions"), relații intime ("Sex") și puterea ("Empowerment"). Materialul a produs single-urile: "Real Deal", "Think About That", "Not My Ex" și "Queen".