Jessie J duce muzica duce renașterea curentului disco la următorul nivel. Personalitatea sa vulcanică este dezlănțuită în noul videoclip "I Want Love", mesajul pe care artista încearcă să ni-l transmită fiind acela de a ne permite să fim noi, eliberați de frica prejudecăților celorlalți.

Jessie J: "Vreau să trăiesc viața așa cum e ea. Nu trăiesc într-o lume a fanteziilor"

"M-am certat odată cu un iubit după o ceremonie pe covorul roșu. M-am dus într-un bar în care nu cunoșteam pe nimeni și am dansat singură până dimineața. Am băut un shot cu niște străini din bar și am vorbit cu mine în oglindă. Exteriorul meu puternic, pe care-l folosesc de multe ori pe post de mecanism defensiv, a dispărut, iar inima mea s-a înmuiat. Frica a dispărut și ea și mi-am permis să fiu liberă. Asta transmit, pentru mine, piesa și videoclipul. Un moment de relaxare, în care m-am lăsat în brațele lumii reale. Acolo îmi place să mă aflu. Vreau să trăiesc viața așa cum e ea. Nu trăiesc într-o lume a fanteziilor. Am vrut ca acest videoclip să transmită ceea ce am simțit eu în acea noapte. Sunt foarte recunoscătoare (și extrem de emoționată) că puteți să vizionați clipul și să canalizați această energie în propriile voastre vieți, așa cum veți considera voi", a transmis Jessie J.

În timp ce sărbătorește cea de-a zecea aniversare a primului său album, "Who You Are", certificat cu platină în 2011, "I Want Love" pregătește terenul pentru cel de-al cincilea album, care va apărea pe piață spre sfârșitul acestui an. Piesele de pe acest material au fost compuse de Jessie împreună cu Ryan Tedder.

Jessie J a început să cânte pe scenă de la 11 ani, la această vârstă obținând un rol în musical-ul "Whistle Down the Wind". A ajuns în atenția publicului larg în 2010, odată cu lansarea single-ului de debut "Do It Like a Dude". A urmat hitul "Price Tag", care a urcat pe prima poziție în topurile a 19 țări. Pe albumul ei de debut, "Who You Are" (2011), s-au regăsit și alte melodii cu priză a public, precum "Nobody's Perfect", "Domino" și "Laserlight".

Artista are în discografie încă alte patru albume de studio: "Alive" (2013), "Sweet Talker" (2014). "R.O.S.E." (2018) și un LP cu piese de Crăciun - "This Christmas Day".