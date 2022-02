Cu "Umeri aurii" și privirea în zare, Doru Trăscău de la The Mono Jacks își cântă muzica venită mereu dintr-"un loc necunoscut"

InfoMusic: Bună, Doru! N-am mai vorbit de la începutul pandemiei. S-au întâmplat multe în ultimii doi ani, iar dacă am face un sondaj prin care am încerca să aflăm cum am trecut, ca societate, prin perioada asta, sunt convinsă că răspunsurile vor fi variate, poate chiar contradictorii. Pentru tine cum au fost anii ăștia?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Au fost doi ani grei, plini de frământări și incertitudini. Am înțeles de la bun început că va fi o perioadă lungă de pauză și că va fi foarte greu să ne continuăm activitatea, dar asta nu a îndulcit experiența.

InfoMusic: În ce privește activitatea artistică, cele mai afectate de pandemie au fost concertele. Pentru câteva luni, restricțiile au fost, totuși, înlăturate parțial și s-au putut susține show-uri. Cum ați regăsit publicul, după această pauză impusă?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): 2021, de pildă, a început cu speranță, așa cum începe fiecare an nou. Așteptam cu nerăbdare să vină luna martie ca să reîncepem concertele pe care am fost nevoiți să le oprim odată cu frigul pentru că nu aveam voie să cântăm în spații închise. "Un grup de cercetători britanici" avea să demonstreze că virusul lu’ Pește se răspândește extrem de ușor în orice spațiu în care se desfăsoară activități culturale. Același virus ocolea cumva autobuzele, tramvaiele, metroul și mai ales bisericile. Ce a fost și mai trist este că martie s-a făcut aprilie, apoi mai și abia undeva în iunie am reînceput să ne mișcăm, iar în momentul în care am pornit la drum păi ne-am pus pe treabă nene.

După acest stand-by care părea interminabil, toată lumea organiza ceva, undeva. Pe perioada verii, în aproximativ trei săptămâni au avut loc aproape toate festivalurile programate pentru 2021. Când ai aproape un an și jumătate de pauză vrei să mergi peste tot. E ca și cum ai ținut regim și acum, după ce ai terminat cura de slăbire, primul lucru peste care dai este un tort. E greu să nu vrei să-l mănânci pe tot.

Doar că lipsa de antrenament avea să se vadă. Când încerci să recuperezi atât de mult într-un timp extrem de scurt ceva o să dea cu virgulă. La mine s-a tradus în oboseală.

Doru Trăscău (The Mono Jacks): A fost cea mai obositoare vară din viața mea. Poate că eram slăbit și în urma virusului pe care-l luasem fix în aprilie, cine știe?

Însă surpriza anului avea să vină aproape de finele lui 2021. În luna noiembrie am fost invitați să susținem un concert la Londra. Nici în visele noastre nu am fi întrevăzut posibilitatea de a merge să concertăm peste graniță tocmai atunci când în România era totul oprit. Practic, concertul de la Londra a fost fix lucrul de care aveam nevoie și cu siguranța că ne-a încărcat bateriile. Primirea de care ne-am bucurat fost de zile mari și publicul de-a dreptul isteric în cel mai frumos mod cu putință .

Am încheiat anul în primul rând bucuroși că am trecut peste toate și recunoscători că cei care ne apreciază muzica ne-au fost tot timpul alături.

Am început 2022 cu speranță dar mai ales cu planuri mari. Drept dovadă la începutul lui februarie am intrat în studio pentru un nou material.

InfoMusic: Ați lansat recent un nou videoclip, pentru piesa "Umeri Aurii", de pe albumul "Gloria". Cum a luat el naștere și cu cine ați colaborat pentru realizarea lui?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Totul a pornit de la o joaca. Mi-am cumpărat o camera 360’ în ideea de a documenta călătoriile cu motocicleta. Și uite că în cele din urmă am ajuns să am mai mult material filmat cu trupa decât am strâns cu motocicleta. Toate lucrurile astea au fost colecționate în vreo doi ani și întreg materialul i-a fost încredințat lui Vladimir Ivanov care semnează montajul videoclipului. Umeri Aurii este "înconjurul lumii" din perspectiva The Mono Jacks.

VIDEO: The Mono Jacks - "Umeri aurii"

InfoMusic: Personal, mereu am simțit piesa asta ca pe o călătorie. Ție ce imagini ți se derulează în gând atunci când asculți sau interpretezi "Umeri Aurii"?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Despre călătorii este și pentru mine această piesă. Imaginile pe care le am în minte sunt imaginile din călătoriile pe care nu le-am făcut încă. Unul dintre visele mele este să îmi iau un an sabatic și să plec într-o mare călătorie, să văd cât mai multe locuri și să cunosc oameni noi.

InfoMusic: Care e cel mai frumos loc în care te-a purtat muzica? Unde erai și ce ascultai în acel moment?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Îmi aduc aminte de un moment în care eram pe drumul către Scoția. Mergeam la premiile MTV și în autocarul care ne ducea spre Edinborough ascultam în loop, o piesă lansată tocmai atunci, Stereophonics - "Maybe Tomorrow".

InfoMusic: Ce-ți atrage atenția prima oară atunci când asculți o piesă? Vocea, versurile sau linia melodică?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Există niște studii care spun că, de cele mai multe, ori bărbații sunt tentați să acorde mai multă atenție părții instrumentale în timp ce femeile par să se concentreze pe versuri mai întâi și mai apoi pe muzică. În cazul meu este foarte greu de spus, eu sunt muzician și în fișa postului intră toate la un loc. Asta nu mă face mai special, doar că nu pot asculta muzică, în general, fară să fiu atent la detalii.

InfoMusic: Cum se întâmplă atunci când procesul e invers, când tu ești cel care creează piesa? De unde pornește imboldul de a crea și cum se conturează o idee, până ajunge la forma finală?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Piesele vin mereu din același loc. Un loc necunoscut.

De multe ori mă gândesc că cei care compun sunt doar niște relee cu potențial mare de amplificare. Altfel spus, muzica este deja acolo, iar noi doar amplificăm semnalul până când este auzit de toată lumea.

InfoMusic: M-am bucurat să aud că pregătiți lansarea unui nou album. În ce stadiu este acest viitor material și pe ce fir narativ va merge? Îl vom putea asculta curând?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Îți povesteam mai devreme că am intrat în studio săptămâna trecută. Ăsta este primul pas pe care îl facem în direcția noului album. Așa cum am făcut și până acum, ne urmăm instictul și compozițiile noi sunt ghidate tot de instinct, fără să urmărim un concept anume. Albumul va fi gata în toamnă, însă vom lansa până atunci mai multe piese din viitorul material.

InfoMusic: În ce măsură și-au pus amprenta ultimii ani asupra noilor piese?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Greu de zis, în procente. Piesele noastre sunt mereu parte din experiențele prin care am trecut și cu siguranță sunt lucruri care ne-au marcat în ultimii ani și care se vor regăsi, sub o formă sau alta, în piesele noi, însă noul nostru album nu este despre pandemie.

InfoMusic: Ce s-a schimbat în bine și ce a devenit mai îngrijorător în industria muzicală, după doi ani de pandemie?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Cred că încă suntem parte din povestea asta. Simțim cu toții că suntem pe cale să încheiem socotelile cu pandemia dar cred că e puțin devreme să tragem concluzii.

InfoMusic: NFT-urile au devenit tot mai populare în ultima perioadă, recent Subcarpați anunțând o astfel de lansare. Sunteți interesați de acest subiect, aveți vreun plan în această direcție?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): NFT-urile par a fi o chestie faină, dar în același timp puțin cam greu de înțeles sau explicat.

E o paradigmă nouă și cel mai probabil o să facem un pas în direcția asta, însă nu avem în momentul ăsta un plan concret legat de asta.

InfoMusic: De la ce regizor ți-ar plăcea să vină invitația de a compune pentru coloana sonoră a unui film?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Îmi plac mult Lars von Trier și Guy Ritchie. Nu-s pretențios, mă mulțumesc cu oricare variantă.

InfoMusic: Muzica voastră este adeseori nostalgică. Cum se vindecă dorul? Trebuie el vindecat?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Dorul nu se vindecă pentru că nu-i nimic în neregula cu el. Dorul se cântă și se îmbrățișează.

InfoMusic: Ce te face mereu să zâmbești?

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Oamenii care râd cu poftă.

InfoMusic: Ești pe scenă. În față sunt mii de oameni, iar totul e cufundat în beznă. Îți auzi inima bătând. Spune-mi primul lucru care-ți vine în minte acum.

Doru Trăscău (The Mono Jacks): Se aprinde un singur reflector, alb, din spatele ultimului rând, și apoi toată lumea cântă la unison.

Despre The Mono Jacks

The Mono Jacks înseamnă Doru Trăscău (voce, chitară), Cristian Chiru (bass), Andrei Zamfir (chitară) și John Ciurea (tobe). Trupa este o colecție de gânduri și emoții puse pe note, care a început să prindă viață în toamna lui 2008, la inițiativa lui Doru Trăscău. Formația a avut parte de un debut excelent, a lansat până acum patru materiale discografice, primite cu entuziasm de public, și a adunat o bogată experiență de live atât în cluburi cât și la mari festivaluri: Sziget, Exit Festival, Eurosonic Noorderslag, ARTMania.

La începutul lui 2020, The Mono Jacks a lansat albumul "Gloria", printr-un concert sold-out la Arenele Romane din București. Pe parcursul celor 11 noi piese, trupa reia abordarea muzicală la intersecția dintre indie, alternative și post-punk, rafinând o amprentă stilistică proprie împreună cu versurile în română.