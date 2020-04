Artiști în izolare | Doru Trăscău: "Când îmi voi vedea vecinii alergând în chiloți pe alee, voi ști că pandemia a trecut"

Aflat în izolare, Doru Trăscău de la The Mono Jacks așteaptă, ca noi toți, sfârșitul pandemiei. A renunțat să mai citească obsesiv știrile, dar e convins că va afla de încheierea carantinei imediat ce va intra în vigoare, aruncând o simplă privire de la fereastră. Până atunci, își ocupă timpul cu activități care să-i mențină o stare bună de spirit, în interviul pe care ni l-a acordat povestindu-ne și despre alte aspecte ale vieții sale din izolare.

Înainte de perioada pandemică, Doru și colegii din The Mono Jacks colindau țara în lung și-n lat, promovând cel mai recent album al formației, "Gloria". Materialul a fost lansat în cadrul unui concert Sold Out la Arenele Romane din București.

De câtă vreme te afli în izolare și de ce ți-e cel mai dor din viața de dinainte de pandemie?

Doru Trăscău: Stau în casă de patru săptămâni, iar dacă îmi este de ceva dor, este cu siguranță de libertate. În momentul ăsta am senzația că suntem cu toții într-un arest la domiciliu.

Ai vreun nou tabiet de când stai acasă?

Doru Trăscău: Tabiet cred că este mult spus, însă știu ce bine face puțină mișcare, așa că spre deosebire de cum era înainte, acum fac o serie de exercitii aproape zi de zi. Ajută mult la starea la spirit.

Cât de des citești acum știrile, comparativ cu perioada pre-pandemie?

Doru Trăscău: Nu-mi plac știrile în mod deosebit și nu-mi plăceau nici înainte. Cu toate astea însă, în prima săptămână de când am hotărât să stau acasă, am citit zi de zi despre tot ce se întâmplă în lume, m-am uitat la o grămadă de video-uri, am urmărit grafice, statistici și așa mai departe. Am realizat ulterior că îmi fac rău de unul singur, așa că m-am oprit. Atunci când îmi voi vedea vecinii alergând în chiloți pe alee voi ști cu siguranță că pandemia a trecut. Fără să fie nevoie să citesc nici măcar un singur rând, atunci când lucrurile vor fi în regulă, sunt sigur că voi ști și eu.

Cum te ferești de fake news și care a fost cea mai ridicolă teorie a conspirației pe tema COVID-19 de care ai auzit?

Doru Trăscău: Tehnologia este aproape la îndemâna oricui, lumea are posibilitatea să-și exprime opinia, așa că nu e de mirare că apar tot felul de experți. Cred că teoria cel mai des întâlnită este cea legată de felul în care acest virus a fost făcut într-un laborator. Ne place tuturor să găsim un vinovat, mi-ar plăcea și mie să găsim unu' și să-l tragem de urechi.

Nu știu dacă e complicat să faci un virus în laborator, însă am convingerea că este al naibii de complicat să aduni toți președinții ai tuturor tărilor din lume la un loc și să-i convingi să își îmbolnăvească cetățenii. Mai apoi să le dai eventual acțiuni la un BigPharma (că tot e la modă termenul) și să-i faci pe toți să respire la unison, sub același crez, un singur vaccin pentru toată lumea. Yeah right!

Guști glumele cu coronavirus sau ți se pare că-i un subiect despre care nu ar trebui să se glumească?

Doru Trăscău: Îmi place să cred că gust o glumă bună, așa că nu are importanță dacă este despre coronavirus sau nu.

Ce piese/artiști au revenit sau au intrat în playlistul tău în ultimele zile?

Doru Trăscău: Am redescoperit ascultatul muzicii pe cd. Așa că am scos din bibliotecă câteva albume. Dacă tot stăm toată ziua în casă, cred că e un timp potrivit pentru a asculta albume de la cap la coadă. Așa că am scos din mica mea colecție:

Maximo Park - A Certain Trigger

Muse - Origin Of Symetry

Prietenii mei de la IndieRecords mi-au făcut o mare surpriză și mi-au dăruit chiar acum câteva zile nu unul, ci două albume ale unei trupe foarte dragi mie, albume care se găsesc foarte, foarte greu.

Așa că adaug la lista de mai sus:

Elephant - Sunlight makes me paranoid

Elefant - The Black Magic Show

E perioada de izolare prielnică pentru compus? Ai compus ceva în aceste săptămâni?

Doru Trăscău: Când am luat hotărârea să rămân acasă am dat fuga la studio și mi-am luat de-acolo tot ceea ce am considerat că ar fi potrivit să am lângă mine atunci când mă voi apuca de scris, așa că mi-am adus o clapă, chitară, microfon, căști și toate cele. Mi-am zis că aș face foarte bine să profit de timpul pe care îl voi petrece închis și să compun cât mai mult.

După vreo două săptămâni în care mă frustram zilnic din ce în ce mai tare, mi-am dat seama că încercam să-mi vând e o filozofie de tipul "high achiever", crezând cu convingere că voi transforma dezavantajul ăsta într-un avantaj. Doar că viața nu e chiar ca în filme, așa că am ales să mă opresc, înainte să mă frustrez și mai tare. Așa că în momentul ăsta îmi concentrez atenția pe citit și învățat lucruri noi.

Cum crezi că va fi muzica compusă în perioada pandemică?

Doru Trăscău: Cred că depinde de artist. Cei care se vor lua în serios și trăiesc într-o stare permanent apăsătoare vor scrie, cel mai probabil, exact așa cum le este starea. Cei care sunt mai glumeți, probabil că or să facă niște parodii din cântecele lor. Cei care sunt îndrăgostiți vor scrie întotdeauna la fel, indiferent că este pandemie sau nu.

Care a fost cel mai ciudat vis pe care l-ai avut de când stai în izolare?

Doru Trăscău: Am visat ceva cu niște pisici, dar cam asta e tot ce-mi amintesc.

Ce te ajută să-ți menții moralul ridicat în perioada asta?

Doru Trăscău: Dragoste, muzică, mișcare, în orice ordine. Cu cât mai mult, cu atât mai bune.

Care va fi primul lucru pe care îl vei face când carantina se va încheia?

Doru Trăscău: Pfff, greu de zis. Cred că o să stau destul de mult afară, o să vreau să-i văd pe toți cei dragi. O să-mi doresc foarte tare să mă revăd cu băieții, să mergem la sală și să cântăm mult, și cu siguranță o să-mi planific o ieșire cu motocicleta. Un concert ar fi de-a dreptul VIS!

Cum crezi că va arăta lumea după această pandemie? Va mai fi la fel?

Doru Trăscău: Când a venit revoluția aveam vreo 13 ani și mi-aduc aminte că l-am întrebat pe tata atunci dacă lucrurile se vor schimba. El mi-a spus că da, lucrurile vor fi altfel. Apoi l-am întrebat, cum era firesc, cât o să dureze? Pronosticul lui de cinci ani, care s-a dovedit foarte optimist, m-a întristat foarte tare. Un copil nu are răbdare cinci ani ca lucrurile să se schimbe. Ei bine, au trecut de șase ori pe atât și știi foarte bine cât de mult s-au schimbat lucrurile. Așa că dacă va fi cazul să existe o schimbare, sunt convins că ea se va produce în timp și nu pocnind din degete.

Despre Doru Trăscău

Doru Trăscău este vocalist, chitarist și songwriter. A pus bazele primei sale trupe, AB4, în anul 2000. "Toxic" a fost prima piesă lansată, iar cu acest single de debut formația a acupat poziții fruntașe în topurile muzicale românești. La 3 ani de la înființarea trupei, AB4 a primit premiul Best Romanian Act la MTV Europe Music Awards. Formația și-a încheiat activitatea în 2008, Doru oscilând la momentul respectiv între ideea refacerii proiectului AB4 sau al unei trupe noi. După mai multe momente de cotitură, a hotărât să o ia de la început împreună cu o nouă echipă - colegii săi actuali din formația indie The Mono Jacks - Cristian Chiru (bas), Andrei Zamfir (chitară) și John Ciurea (tobe). Alături de ei a lansat două albume: "Ușor distorsionat" (2017) și "Gloria" (2020).