Red Hot Chili Peppers prezintă un teaser pentru muzică nouă

În octombrie 2021 toboşarul Red Hot Chili Peppers, Chad Smith făcea aluzie la faptul că noul album e "aproape gata". Va fi primul cu John Frusciante la chitară după plecarea sa imediat după albumul "Stadium Arcadium" din 2006. Muzicianul a dorit să se axeze pe cariera solo şi a fost înlocuit în cadrul RHCP de prietenul şi elevul său Josh Klinghoffer. După un deceniu de absenţă din RHCP, Frusciante anunţa în 2019 că revine.

Chitara sa a făcut istorie pe albumele "Mother's Milk", "Blood Sugar Sex Magik", "Californication", "By The Way" şi "Stadium Arcadium", lansate în 1989 şi 2006. Odată cu noul album formaţia ajunge la 12 discuri într-o carieră începută în anii '80 şi continuată cu succes în anii '90 şi 2000. Peppers se pregătesc şi de un turneu global cu opriri pe marile stadioane la mijloc de an 2022. În deschidere vor cânta The Strokes, HAIM, St. Vincent şi alţii. Turneul va duce formaţia în Spania, Ungaria, Italia, Marea Britanie, Irlanda, Germania şi alte ţări.

Ultimul LP lansat de artişti a fost "The Getaway" în 2016, precedat de "I'm With You". Pe ambele a fost la chitară Josh Klinghoffer, iar conform toboşarului Chad Smith, reunirea cu Frusciante îl găseşte într-o altă etapă a vieţii pe chitarist, cu un sound nou şi o abordare nouă. Cei 10 de ani de absenţă au fost totuşi recuperaţi rapid, iar muzicianul a dezvăluit că magia e în continuare acolo şi că munceşte foarte mult în studio alături de colegi.

Judecând după tonalitatea chitarei din teaser, e clar că Frusciante a revenit la stilul melodic şi bazat pe multe efecte, după o perioadă de experimentare cu muzică electronică în cariera solo. O carieră de altfel prolifică, care include 12 albume solo, dar şi 4 albume sub numele Trickfinger. Muzicianul a colaborat şi cu Mars Volta şi cu alte mari trupe.