Revelion 2022 la Craiova cu Inna și Alina Eremia - Unde are loc și de la ce oră începe spectacolul cu intrare liberă

La Craiova, petrecerea de Anul Nou are loc în centrul orașului. Spectacolul de Revelion 2022 se va bucura de prezența a două artiste pop în vogă, respectiv Inna și Alina Eremia. Nu va lipsi nici focul de artificii, specific evenimentelor ce marchează trecerea dintre ani.

Unde și când are loc spectacolul de Revelion 2022 de la Craiova

Scena va fi amplasată pe strada A.I. Cuza, între Universitate și Teatrul Național Marin Sorescu. Spectacolul de Revelion va începe vineri, 31 decembrie, de la ora 21:30, când MC Tom Crângureanu va da start show-ului, iar trecerea dintre ani va fi marcată printr-un spectaculos foc de artificii. Pentru o mai bună vizibilitate, va fi amplasat și un ecran în dreptul Teatrului Național Marin Sorescu.

Artiștii care vor deschide seara de Revelion, vineri, la 21.30, sunt membrii trupei Casual Band, cunoscuți publicului craiovean de peste opt ani și care vor încălzi atmosfera din centru pe ritmuri de pop, rock și latino. Spectacolul va continua cu recitalul Bryanei Holingher, finalista concursului X Factor 2021, care, la doar 14 ani, a impresionat juriul, dar și publicul cu vocea și prestanța sa.

Alina Eremia cântă de Revelion 2022 la Craiova

Show-ul de Revelion va crește în intensitate când pe scena de la Universitate va urca Alina Eremia, o artistă cu o experiență vastă în muzică și actorie. Încă de mică, Alina și-a făcut demonstrat talentul reprezentând România la Eurovision Junior cu "Țurai". În 2011, artista a fost aleasă, în urma unui casting, să facă parte din LaLa Band și, în același timp, să fie protagonista serialului "Pariu cu Viața". Din 2012, ea a decis să se ocupe de cariera solo și a lansat numeroase piese ce au devenit hituri.

Printre cele mai îndrăgite și apreciate melodii ale artistei se numără: "A fost o nebunie", "Doar noi" feat. Mark Stam, "Tatuaj", "Poartă-mă", "De sticlă", "Vorbe pe dos", "69". Pe lângă succesul avut cu piesele solo, artista a colaborat cu nume sonore din industria muzicală precum: Mark Stam, Dirty Nano, Raluka, The Motans, Grasu XXL sau Nane.

Inna închide spectacolul de Revelion 2022 la Craiova

INNA, cea mai în vogă artistă din România, va marca trecerea dintre ani de la Craiova cu un show incendiar. Cu un număr impresionant de hituri, numeroase premii și concerte în Europa, Asia, America Latină, SUA, Canada și Orientul Mijlociu, INNA este prima artistă europeană care a atins un miliard de vizionări pe Youtube.

Artista a avut un an plin de succese și colaborări. Piesa "Flashbacks", cu peste 28 de milioane de vizualizări, a cucerit topurile din Rusia unde s-a clasat pe locul 1 timp de 8 săptămâni consecutive. Apoi a lansat "Maza" care are peste 17 milioane de vizualizări, "Oh My God", dar și colaborarea cu Gromee pentru "Cool Me Down", "It Don't Matter" cu Alok și Sofi Tukker, "Papa" cu SICKOTOY și Elvana Gjata și "Aici" cu Carla's Dreams, The Motans și Irina Rimes.

Accesul la eveniment este liber, cu respectarea măsurilor de protecție din perioada de pandemie. Craiovenii care vor alege să petreacă noaptea dintre ani pe străzile din centrul orașului vor avea ocazia să deguste din bunătățile pregătite special de comercianții prezenți la Târgul de Crăciun. Astfel, toate truck-urile de pe esplanada Teatrului Național vor fi deschise în seara de Revelion, precum și căsuțele și patinoarul din Piața Mihai Viteazul, până la ora 00.30 din prima zi a anului 2022. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Craiova.