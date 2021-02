Pentru videoclipul "Flashbacks", INNA a lucrat cu Bogdan Păun (regizor) și Alexandru Mureșan (DoP) de la NGM Creative. Producția video este semnată de Loops production, clipul fiind filmat în Dubai, la începutul acestui an.

Piesa "Flashbacks" face parte de pe albumul "Heartbreaker" care include 10 piese obținute în urma sesiunii Dance Queen's House. INNA a stat izolată 3 săptămâni într-o casă alături de cei mai apreciați songwriteri și producători: Marco &Seba, Alex Cotoi, David Ciente și Minelli și a compus cu ei pentru piesele pe care publicul le-a putut asculta în premieră pe YouTube-ul artistei. Cele 10 piese se numesc "Maza Jaja", "Heartbreaker", "One Reason", "Flashbacks", "You and I", "Beautiful Lie", "Gucci Balenciaga", "Sunset Dinner" și "Thicky" și pot fi descărcate de pe majoritatea platformelor de streaming.

"Flashbacks" se bucură de susținerea fanilor din toată lumea și are peste 100 000 de stream-uri pe Spotify, iar în Rusia este pe locul 25 în top Shazam.

INNA este unul dintre cei mai iubiți artiști români, cu o carieră internațională care include colaborări cu J Balvin, Daddy Yankee, Yandel, Pitbull și Farina. Printre piesele ce s-au auzit peste granițele țării se numără "Ruleta", "Sun is Up", "Hot", "Cola Song" și "Iguana".