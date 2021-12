În 2022, Hooverphonic revine în România pentru trei concerte, la București, Cluj și Brașov

Concertele Hooverphonic din 2022 vor avea loc la finalul primăverii. Show-ul din Brașov este programat pe 21 mai, la Khrunen Musik Halle, evenimentul din Cluj-Napoca are loc pe 22 mai la FORM Space, iar concertul din București se va desfășura pe 24 mai la Arenele Romane.

Concertele vor fi marcate mai ales de reîntoarcerea solistei Geike Arnaert, artista care a urcat pe scenă alături de Hooverphonic din 1997 până în 2008. Aceasta a revenit în trupă în noiembrie anul trecut, iar momentul a fost celebrat cu o relansare a cunoscutei piese "Mad About You", care împlinise 20 de ani. Reîntoarcerea lui Geike a venit natural, având în vedere că mulți fani ai trupei i-au simțit lipsa.

Hooverphonic vine din Belgia și în cei peste 20 de ani de activitate a lansat 10 albume și hituri precum "Mad About You", "Eden" sau "2 Wicky", combinând trip hop-ul cu rockul alternativ și cu muzica electronică. Cel mai recent material discografic este "Looking For Stars" care a fost lansat în 2018. Piesele trupei au fost incluse pe soundtrack-urile multor filme precum "CSI","La Femme Nikita", "I Know What You Did Last Summer", "Permanent Midnight", "The Interview", "Stealing Beauty" sau "Third Watch".

Cel mai recent album al trupei se numește "Hidden Stories", material ce include și piesa "The Wrong Place", cu care Hooverphonic a participat la Eurovision.

Prețuri bilete la concertele Hooverphonic din 2022:

Bilete la concertul din Brașov:

Primele 100 de bilete - 79 lei (sold out)

Următoarele 200 de bilete - 89 lei (sold out)

Presale - 99 lei

La intrare - 120 lei

*Se pun în vânzare doar 500 de bilete

Bilete la concertul din București:

Premium (cu loc) - 149 lei în earlybird, 169 lei în presale și 200 la intrare

Teren (fără loc, în fața scenei) - 119 lei în earlybird, 139 în presale și 170 la intrare

Acces General (cu loc) - 79 lei în earlybird, 99 lei în presale și 130 lei la intrare

*Perioada earlybird este limitată la primele 200 de bilete din fiecare categorie.

Bilete la concertul din Cluj-Napoca:

Acces General (Early Bird / 200 de bilete) - 99 lei

Acces General (Presale 1) - 109 lei

La intrare - 140 lei

*Se pun în vânzare doar 500 de bilete