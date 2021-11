Tony Iommi, chitaristul Black Sabbath a lansat o piesă solo după 8 ani, "Scent of Dark"

Chitaristul Black Sabbath Tony Iommi a lansat pe 25 noiembrie piesa solo "Scent of Dark", prima sa compoziţie muzicală rock de la albumul Black Sabbath "13" din 2013. E drept că a compus şi o piesă clasică pentru o catedrală din Birmingham, dar vom alege să îi numărăm doar melodiile rock. Odată cu acest single Iommi a anunţat şi lansarea unui parfum, creat în colaborare cu casa italiană de modă Xerjoff şi Sergio Momo. Noul parfum ce poartă semnătura lui Iommi va fi disponibil de pe 29 noiembrie la magazinele Xerjoff.

Cât despre nouă melodie, ea este de un doom metal pur, este un track instrumental şi primeşte şi aportul unor violonişti talentaţi. Pe "Scent of Dark" îi auzim şi pe Sergio Momo la chitară, Jimmy Crutchley la bas, Ash Sheehan la tobe. La violoncel se află Rebecca Rose, iar la vioară Julianne Bourne. Iată cum a descris chitaristul Black Sabbath compoziţia:

Am avut riff-ul o perioadă lungă şi nu am făcut nimic cu el, dar ne-a dat o bază de la care să pornim. Am construit track-ul cu tobe programate la început şi apoi Mike Exeter ne-a oferit un demo de bas şi clape, am adăugat solo-urile de chitară, doar pentru a ne oferi o idee despre cum va suna tot. Apoi am adăugat viorile. Am mai lucrat cu viori pe albume Sabbath, dar asta a fost o experienţă complet nouă.