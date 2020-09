Ozzy Osbourne are un mare regret legat de turneul de adio cu Black Sabbath

Ozzy Osbourne și-a luat rămas bun de la fanii Black Sabbath în cadrul Farewell Tour, dar a rămas cu un regret, ce încă îl apasă. Cu toate acestea, nu-și dorește să mai cânte cu formația.

Aflat într-o perioadă de promovare a documentarului "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne", vocalistul Black Sabbath a acordat un interviu revistei Rolling Stone, în care a acoperit și subiectul turneului de adio al formației, încheiat în februarie 2017. Ozzy a mărturisit că se așteaptă ca formația să iasă din vizorul publicului, considerând mai ales lipsa activității concertistice.

"Vorbeam cu Tony Iommi zilele trecute și-mi spunea că, după cum arată situația actuală, vom deveni o chestie din trecut, în sensul în care nu se vor mai ține concerte în interior", a declarat Ozzy.

Tony Iommi anunța de curând că și-ar dori să mai cânte cu Black Sabbath, însă Ozzy nu mai are astfel de planuri, chiar dacă a rămas cu un mare regret.

"Nu e pentru mine. Eu am terminat (cu concertele Black Sabbath). Singurul lucru pe care îl regret e că nu am susținut ultimul concert din cadrul turneului de adio, cel din Birmingham, alături de [toboșarul] Bill Ward. M-am simțit tare prost în legătură cu asta. Ar fi fost atât de plăcut. Nu știu care au fost circumstanțele care au împiedicat realizarea acestui lucru, dar mi-ar fi plăcut să cântăm împreună. Am vorbit cu el de câteva ori, dar nu am nici cel mai mic interes în a face încă un concert. Poate că Tony se plictisește acum", a spus tranșant Ozzy.

Această atitudine radicală a lui Ozzy Osbourne cu privire la noi concerte Black Sabbath are legătură, cel mai probabil, și cu starea sa fragilă de sănătate. După mai multe probleme medicale, inclusiv o căzătură, o operație la gât și o gripă serioasă, Ozzy a fost diagnosticat și cu o formă de Parkinson ce îi afectează atât musculatura, cât și funcționarea creierului. Muzicianul are încă dureri mari, dezvăluind că se află într-o perioadă prelungită de recuperare.