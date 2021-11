Adele a dezvăluit tracklistul albumului "30"

Adele rămâne fidelă ideii de a nu face colaborări doar de dragul de a răspunde cererii publicului. Pe noul album "30" nu sunt incluse featuring-uri, ci doar un interlude cu regretatul pianist de jazz Erroll Garner.

Din titlurile "Cry Your Heart Out" și "I Drink Wine" deducem că artista nu s-a ferit să fie vulnerabilă, înfățișând "fața urâtă" a oricărei relații care se destramă. Piesa "My Little Love" este, cel mai probabil, dedicată fiului ei, iar "Love Is a Game" este o concluzie ușor cinică, dar de înțeles după experiența unui divorț.

Noile piese sunt scrise de Adele împreună cu Max Martin, Greg Kurstin, Tobias Jesso Jr și Shellback, cu care artista a lucrat și la albumul "25", alături de noii colaboratori Ludwig Göransson și Inflo din trupa Sault.

Tracklist Adele - "30"

Strangers by Nature Easy on Me My Little Love Cry Your Heart Out Oh My God Can I Get It I Drink Wine All Night Parking (Interlude) (with Erroll Garner) Woman Like Me Hold On To Be Loved Love Is a Game

One Night Only cu Adele și Oprah, pe CBS

Cu o campanie de promovare atent calculată și pregătită, Adele a mers pe ideea condensării prezenței sale în media, oferindu-și muzica dozat și în cel mai potrivit context. One Night Only, o emisiune specială, de două ore, o va avea drept protagonistă pe artista britanică, prilejuindu-i contextul perfect pentru a-și spune povestea. După o îndelungată absență, va acorda primul ei interviu televizat lui Oprah Winfrey, discuția urmând să atingă subiecte precum divorțul ei, schimbările din viața personală, adoptarea unui stil de viață mai sănătos și, nu în ultimul rând, inspirația din spatele muzicii pe care a compus-o în ultimii ani. În cadrul show-ului de pe CBS, Adele va interpreta live atât melodii mai vechi, devenite hituri, cât și piese noi, în premieră.

One Night Only va fi difuzat duminică, pe 14 noiembrie, de la ora 8:30 p.m. ET. (respectiv 3:30 a.m. ora României). Premiera va avea loc pe CBS, show-ul urmând să devină ulterior disponibil pe Paramount+.

"30" este cel de-al patrulea album de studio al lui Adele și vine după o pauză de 6 ani de la discul precedent, "25". Toate albumele artistei au fost denumite după vârsta la care au început a fi înregistrate.