Elton John a lansat prima sa colecție de ochelari

"Cold Heart" a intrat în top 10 al single-urilor din Marea Britanie luna trecută, iar la momentul redactării acestui articol, melodia se află pe locul doi. Cu această nouă reușită, Elton John este singurul artist din istoria Official UK Chart ale cărui piese au ajuns în top 10 în șase decenii diferite.

Asta înseamnă că John i-a depășit acum pe Elvis Presley, Cher, Cliff Richard, Michael Jackson și David Bowie, care au avut piese în top 10, dar în cinci decenii diferite.

"Cold Heart" este o piesă în colaborare cu Dua Lipa, la care au lucrat și producătorii australieni din trupa electro PNAU. Melodia este extrasă de pe albumul "The Lockdown Sessions" al lui Elton John. Materialul înglobează 16 piese, toate colaborări cu diverși muzicieni, de la Charlie Puth, Years & Years și Miley Cyrus, până la Stevie Wonder, Stevie Nicks sau Glen Campbell.

"The Lockdown Sessions" a fost înregistrat în pandemie, după ce Elton John s-a văzut nevoit să amâne concertele live. Albumul va fi lansat pe 22 octombrie.

Piesele TOP 10 ale lui Elton John din fiecare deceniu:

1970:

Your Song (4), Rocket Man (2), Crocodile Rock (5), Daniel (4), Saturday Night’s Alright For Fighting (7), Goodbye Yellow Brick Road (6), Lucy In The Sky With Diamonds (10), Pinball Wizard (7), Don’t Go Breaking My Heart (1), Song For A Guy (4)

1980:

Blue Eyes (8), I Guess That’s Why They Call It The Blues (5), I’m Still Standing (4), Sad Songs (Say So Much) (7), Passengers (5), Nikita (3), Candle In The Wind (Live) (5)

1990:

Sacrifice/Healing Hands (1), Don’t Let The Sun Go Down On Me (1), The One (10), True Love (2), Don’t Go Breaking My Heart ft. RuPaul (7), Live Like Horses ft. Luciano Pavarotti (9), Candle In The Wind 97/Something About The Way You Look Tonight (1), Written In The Stars ft. Leanne Rimes (10)

2000:

I Want Love (9), Sorry Seems To Be The Hardest Word ft. Blue (1), Are You Ready For Love (1) Ghetto Gospel ft. 2Pac (1), Electricity (4), Tiny Dancer (Hold Me Closer) ft. Ironik, Chipmunk (3)

2010:

Step Into Christmas (8)

2020:

Cold Heat (Pnau Remix) ft. Dua Lipa (2)