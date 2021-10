Ed Sheeran a cântat o piesă nouă în cadrul Tiny Desk (Home) Concert - VIDEO

Ed Sheeran a trecut prin momente de maximă tensiune înainte ca cererea lui în căsătorie să fie acceptată. Potrivit destăinuilor făcute în cadrul emisiunii lui Skavlan, artistul britanic nu a fost convins că Cherry Seaborn, actuala soție, își dorește să oficializeze relația.

Curios să afle ce a simțit Ed atunci când a cerut-o în căsătorie pe Cherry, gazda talk-show-ului suedez a insistat să-i ofere mai multe detalii.

"N-am mai povestit asta până acum. Îmi amintesc că am îngenunchiat și am întrebat-o: <<Vrei să te căsătorești cu mine?>>, la care ea îmi spune: <<Glumești?>>. După care a urmat o lungă perioadă de liniște totală. Iar eu i-am spus: <<Te rog?>>. A fost momentul în care m-am simțit cel mai uman cu putință. Și spun asta pentru că de-a lungul carierei sunt momente în care întrebi: <<Pot să fac asta?>>, și ți se răspunde mai mereu: <<Da!>> și ajungi într-un punct în care lucrurile astea devin normale. Dar când ajungi într-o situație ca asta, în care ești, literalmente, în genunchi, și nu știi ce răspuns vei primi...e o decizie atât de importantă, pe care cineva trebuie să o ia într-o clipită. Din fericire, Cherry a spus da."

Ed a vrut să planifice o seară romantică, însă planurile i-au fost date peste cap de condițiile meteo.

"Partea cea mai proastă a fost că am pus data pe inel, iar în ziua respectivă ploua cu găleata. Și eu construisem o pergolă la ieșirea din grădina noastră. Voiam să o fac la asfințit, să mergem frumos sub pergolă, să bem un pahar de vin...dar afară ploua infernal. Și eu îi tot spuneam: <<Ar trebui să mergem la o plimbare>>, la care ea: <<Nu!?>>. Iar eu insistam: <<Sigur nu vrei să mergem la plimbare?>>. Iar ceasul ticăia, data era gravată pe inel, așa că mi-am spus: <<Trebuie să o fac, asta e>> . S-a făcut ora 9 și ...da, e prima oară când povestesc asta."

Skavlan a vorbit cu Ed și despre pauza pe care a luat-o înainte de pandemie. Aparent, Ed nu și-a dorit să se retragă din muzică, ci doar să încetinească puțin lucrurile.

"N-am luat în considerare ideea de a mă retrage, ci de a-mi mai păsa. Sunt lucruri pe care vrei cu adevărat să le faci și lucruri pe care știi că, dacă le faci, îți pot aduce succes în carieră. Și la un moment dat ajungi într-un punct în care...dacă vrei să scrii o piesă, o scrii, dar poate nu vrei să o lansezi. Eu simt, uneori, că trebuie să lansez piese. Am făcut un pas înapoi și nu m-am mai atins de chitară, am intrat în rolul de tată, după care, încet, încet, m-am apropiat din nou de muzică. Am devenit foarte trist cât am stat departe de ea, pentru că muzica era hobby-ul meu, chiar dacă a devenit un job."