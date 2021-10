Filmul "Dune" va avea o continuare; află când va fi lansată cea de-a doua parte

Universul "Dune" nu se oprește la proaspătul film ce a fost lansat pe 20 octombrie 2021. Companiile Legendary Entertainment și Warner Bros. au anunțat că "Dune: Part 2" a primit undă verde. La cârma regizorală va reveni Denis Villenueve. Continuarea "Dune" va debuta în cinematografe pe 20 octombrie 2023.

