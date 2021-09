"Dune" ajunge în cinematografele din România în octombrie - Data oficială

După o lungă serie de amânări și reprogramări, "Dune", cel mai anticipat film al anului 2021, ajunge în sfârșit în cinematografe. Pelicula SF care recreează lumea imaginată de Frank Herbert în romanul omonim va putea fi urmărită în România, pe marile ecrane, începând cu data de 22 octombrie. Premiera națională coincide, așadar, cu data anunțată și pentru Statele Unite, Vertical Entertainment, compania care distribuie filmul în țara noastră, confirmând această informație pentru HotNews.ro. Câteva cinematografe din România vor difuza "Dune" mai devreme, pe 20 octombrie, aceasta fiind data stabilită pentru avanpremiera peliculei.

Lungmetrajul regizorului Denis Villenueve a avut premiera pe 3 septembrie, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unde a fost ovaționat 8 minute. Pelicula a fost rencenzată deja de marile publicații, precum Time Magazine, Financial Times, Independent (UK), Guardian, Variety, Empire Magazine și Hollywood Reporter, criticii evaluând producția în termeni preponderent laudativi. Primele 38 de cronici au condus la un scor foarte bun de 87% pe agregatorul Rotten Tomatoes.

Distribuția peliculei "Dune" se bucură de o listă impresionantă de actori cu apariții remarcabile. În rolul principal se află tânărul actor american Timothée Chalamet (25 de ani), nominalizat la Oscar pentru drama romantică "Call Me By Your Name" și la Globul de Aur pentru pelicula autobiografică "Beautiful Boy". Timothée îl portretizează pe Paul Atreides, alături de el fiind Zendaya, ce o întruchipează pe Chani. Zendaya, în vârstă și ea de 25 de ani, are în palmares un Primetime Emmy Award, pentru rolul său din serialul "Euphoria", difuzat de HBO. Tânăra actriță s-a remarcat și în muzică, piesa "Rewrite the Stars" interpretată alături de Zac Efron și inclusă pe soundtrack-ul filmului "The Greatest Showman" devenind hit la nivel internațional. Din distribuția "Dune" fac parte și Jason Momoa, în rolul lui Duncan Idaho, și Javier Bardem, ce-l portretizează pe Stilgar.

Coloana sonoră a filmului poartă semnătura compozitorului german Hans Zimmer, premiat de patru ori cu Grammy și nominalizate de 11 ori la Oscar. Pe lista pieselor reorchestrate de Zimmer pentru "Dune" se regăsește și piesa "Eclipse" a trupei Pink Floyd.

Noua adaptare "Dune" va purta amprenta regizorului franco-canadian Denis Villenueve, nominalizat la Oscar pentru filmul "Arrival" și la Bafta pentru "Blade Runner 2049". Anteriorul lungmetraj bazat pe romanul lui Herbert i-a aparținut lui David Lynch, filmul său apărând în 1984 și avându-i în distribuție pe Francesca Annis și Kyle MacLachlan. Pelicula a primit o nominalizare la Oscar în 1985, în categoria Best Sound.