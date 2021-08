Killa Fonic a fost invitat la podcastul lui DJ Gojira şi a vorbit despre limitările muzicii de la noi

""2089" este mașinăria mea interdimensională, iar cu ea pot călători chiar și în timp. Am simțit să transpun un album în viitor într-o lume imaginară inspirată de cea reală, dar și de călătoriile mele interioare în starea de meditație. Mai exact, am ales un an din viitor într-o dimensiune digitală post apocaliptică, unde muzica tehno, trance industrială se întâlnește cu cea pop având și câteva elemente vintage de tip 80's. Atmosfere precum cele din filmul "Blade Runner", realizat în 1982, "The fitfh element", realizat în 1997 și "Mad Max" le veți gusta pe parcursul albumului. E povestea unui scavenger care caută dragostea ce speră să-l repare într-o lume plină de inimi aruncate, iar în căutarea sa întâlnește tot felul de tentații, vicii și roboți ai sistemului ce vor să-l manipuleze, deoarece el deține adevărata putere supremă", a detaliat Killa Fonic.