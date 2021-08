Metallica va lansa un podcast cu 8 episoade despre "Black Album" - TRAILER

Cei de la Metallica nu sunt străini de apariţia în podcasturi şi emisiuni, iar James Hetfield a apărut la podcastul lui Joe Rogan în 2016. Între timp Lars Ulrich are propria emisiune pe Apple Music, "It's Electric!". În plus Hetfield a apărut cu câteva săptămâni în urmă la un podcast legat de arme şi vânătoare, stârnind ceva controversă. Revenind totuşi la podcastul trupei, "The Metallica Podcast: Volume 1 - The Black Album" va debuta pe 20 august via Amazon, odată cu ediţia aniversară de 30 de ani a albumului mai sus menţionat.

Episoadele vor fi difuzate săptămânal, prezentând poveştile din spatele unora dintre melodiile cele mai apreciate ale formaţiei. Pe 10 septembrie vine şi versiunea remasterizată de "Black Album", iar în ultimele luni am tot auzit variante cover ale pieselor celebre Metallica realizate de artişti ca Juanes, J. Balvin, Miley Cyrus, Elton John şi mulţi alţii.

În podcast vom auzi mini interviuri cu James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo şi Kirk Hammett, dar şi fostul basist Jason Newsted. Apare şi producătorul Bob Rock, dar auzim şi anecdote povestite de echipa formaţiei, critici de muzică, alţi muzicieni, prieteni, sunetişti şi ingineri din studio. Vom putea asculta şi variante demo ale pieselor şi poveşti incredibile din turneele din anii '80 şi '90 ale grupului.

"The Black Album" este unul dintre cele mai de succes albume din lume. A debutat în 1991 şi a generat primul loc întâi în topuri pentru Metallica, în 10 ţări chiar. În State a stat pe locul întâi în topul Billboard timp de 4 săptămâni. A generat single-uri legendare precum "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" şi "Sad But True".

Coming soon... The Metallica Podcast! We’re starting with eight episodes taking a look behind the scenes at "The Black Album."

