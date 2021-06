The Prodigy a lansat prima piesă după moartea lui Keith Flint: "Breathe" în varianta cu RZA

Piesa nu aparţine neapărat vreunui album, ci face parte din coloana sonoră a filmului nou "Fast & Furious: F9". Remixul este mai puţin agresiv decât originalul, mai sacadat şi se duce mai mult spre latura hip-hop, gangsta. "Breathe" în varianta originală a fost un single de pe legendarul album "The Fat of the Land" din 1997. Cu 24 de ani mai târziu piesa rămâne relevantă, iar conexiunea cu RZA nu este întâmplătoare. Un sample din melodia lui RZA "Da Mystery of the Chessboxin" apărea deja în "Breathe", single-ul original.

Pe noul release mai apare şi artistul drum & bass canadian Rene LaVice, iar de producţie s-a ocupat Liam Howlett, "omul de la aparate" din întreaga existenţă The Prodigy. El a umblat la tempo şi a introdus tobe mai distorsionate, crescând energia track-ului. "Breathe" a fost single-ul pivotal pentru "The Fat of hte Land", sosind în noiembrie 1996 şi urcând în top 20 Billboard Alternative Airplay. Avea să devină o piesă cu discuri de platină în Marea Britanie.

După moartea lui Keith Flint din martie 2019, părea că Prodigy nu mai avea să fie la fel. Totuşi în această primăvară am primit un teaser foarte zgomotos de la Liam Howlettt şi Maxim, care compun acum trupa. Conform insiderilor Keith ar fi lăsat sample-uri vocale înregistrate pentru un nou album. Cât despre asocierea cu noul film "Fast & Furious", acesta include tradiţional muzică ritmată, agresivă, bombastică, iar acest nou single se potriveşte la fix. Filmul "F9" va sosi în cinematografe pe 25 iunie, promiţând să fie primul hit de box office veritabil în 2021.

The Prodigy a mai anunţat şi un documentar care va oglindi întreaga carieră a trupei şi care va arăta ascensiunea rave-ului în anii '90. Iar RZA, rapperul menţionat mai sus pregăteşte un al doilea sezon al serialului "American Saga", realizat alături de colegii din Wu-Tang Clan.