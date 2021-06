Roger Taylor, toboşarul Queen a anunţat un nou album solo, "Outsider"

După câteva aluzii ale lui Brian May cu privire la piese Queen înregistrate cu Adam Lambert, dar nu unele viabile, o parte din Queen continuă să scoată materiale discografice. Roger Taylor ne-a pregătit albumul "Outsider", care va sosi pe 1 octombrie 2021. Turneul care debutează în aceeaşi lună e special pentru Roger, care nu a mai ţinut concerte live în calitate de artist solo timp de 2 decenii. 14 show-uri au fost confirmate de muzician, strict în UK. Legendarul rocker este şi compozitor în cadrul Queen şi a contribuit la crearea unor hituri precum "A Kind of Magic", "Radio Ga Ga", "I'm In Love With My Car", "Sheer Heart Attack" şi "These Are The Days of Our Lives".

Taylor contribuie şi cu voce la track-urile Queen şi este un toboşar apreciat. De altfel fanii trupei vor putea asculta piese clasice Queen la concertele muzicianului în vârstă de 71 de ani. Iată ce a declarat multitalentatul instrumentist cu privire la planurile sale pentru viitorul apropiat:

De ceva vreme am încercat doar să ne descurcăm să ne ţinem pe linia de plutire. Acum am revenit aproape de normal, iar eu şi câţiva prieteni din muzică suntem gata să urcăm pe scenă pentru a cânta rock. Evident vom include piese din catalogul clasic Queen, dar şi anumite compoziţii mai vechi solo ale mele. Vă vom prezenta şi muzică nouă, aşa că sperăm că oameniii vor veni. Acesta este turneul meu modest. Vreau să fie distractiv, de calitate la nivel muzical şi vreau ca toată lumea să îl aprecieze. Abia aştept să aibă loc. Voi cânta şi piese Queen? Absolut!

Turneul lui Taylor din 2021 este pornit de o reprezentaţie la O2 Academy din Newcastle pe 2 octombrie 2021. Seria de concerte ţine până pe 22 octombrie, când va avea loc un concert la O2 Shepherd Bush Empire din Londra. Roger Taylor va cânta alături de o trupă special creată şi care îi include pe clăparul Spike Edney (colaborator Queen + Adam Lambert), chitaristul Jason Falloon, Angie Pollock şi Charlie Jones, artişti de suport live pentru Goldfrapp.

"Outsider" este primul album solo ai lui Roger Taylor din 2013 încoace, când a sosit "Fun on Earth". În ultimul deceniu toboşarul a mai lansat câte un single ocazional, reflectând asupra omenirii şi expunându-şi viziunea asupra lucrurilor. Aşa au luat naştere piese ca "Journey's End", "Gangsters Are Running The World" şi cel mai recent track este "Isolation", scris în legătură cu lockdown-ul şi lansat în ultimul an.