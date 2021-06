Adrian Despot dezlănțuie agresivitatea rock-ului într-o nouă reclamă, în care apare și Bobonete - VIDEO

Deși nu obișnuiește să vorbească foarte mult despre viața sa din spatele scenei și al studioului de înregistrări, la MCN Podcast Adrian Despot a intrat și în subiecte personale. Vocalistul Vița de Vie a mărturisit încă de la început că nu-i place să-și ascundă emoțiile de dragul unei convenții sociale și că faptul că este o persoană publică nu-l face cu nimic mai puțin vulnerabil. Nu-i place să pozeze în artistul cu viața perfectă, iar dacă starea sa de spirit nu este cea mai bună, n-o să ascundă acest lucru, explicând că și-a promis că nu va mai juca niciun rol încă de când a plecat de la "Școala Vedetelor".

"Eu mă bucuram de tot succesul de pe pământ, dar nu apucam să fiu eu niciodată. A fost un coșmar. Și-atunci, cum am terminat cu "Școala Vedetelor", am plecat de acolo, am zis că n-o să mai joc niciodată în viața mea niciun rol. Iar asta cumva lucrează, în continuare, și împotriva mea, și pentru mine. Pentru că sunt un om extrem de deschis.

Sunt o persoană publică, prin natura meseriei, iar oamenii nu sunt obișnuiți să vadă persoane publice, artiști, dacă vrei, asumați, reali, pentru că majoritatea artiștilor de la noi, sau și de afară, sunt niște construcții, care se prezintă mereu și mereu, la televizor și în orice apariție, ca niște oameni a căror viață este perfectă. E un 24/7 în care tot timpul trebuie să faci, să arăți cât de șmecher ești tu, ce proiecte senzaționale, cât de bine îți merge, și așa mai departe. Nu pot să fac chestia asta.