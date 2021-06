Reprogramate, concertele lui David Garrett din București și Cluj se vor ține în 2022

Din cauza pandemiei de coronavirus, programul turneului "Alive", al lui David Garrett, a fost restrâns și, din păcate, nu a mai putut fi reluat. Astfel concertele din România, ce ar fi trebuit să aibă loc în octombrie, au fost din nou reprogramate. Noile date sunt: 17 mai 2022, pentru concertul de la Sala Palatului din București, și 20 mai 2022, pentru concertul de la BT Arena din Cluj-Napoca.

David Garrett:"Vă rog să rămâneți în siguranță și sănătoși, astfel încât să ne putem bucura împreună de concertele din 2022"

"Așteptam cu nerăbdare să concertez din nou anul acesta, însă din păcate nu va fi posibil. Oricât de mult mă întristează acest lucru, privesc înainte cu optimism și sunt foarte bucuros că anul viitor voi putea să vă prezint noul meu concert "ALIVE" – abia aștept! Vă rog să rămâneți în siguranță și sănătoși, astfel încât să ne putem bucura împreună de concertele din 2022. Sunt nerăbdător să vă revăd pe toți!" - David Garrett

Bilete la concertele lui David Garrett din 2022:

Persoanele care au achiziționat bilete pentru concertele „Unlimited Live”, programate pentru luna octombrie 2021 la București și Cluj-Napoca, rămân valabile în continuare și vor putea fi folosite pentru concertele „ALIVE” de pe 17 mai 2022 (București), respectiv 20 mai 2022 (Cluj-Napoca).

La fel de intim ca un concert în sufragerie, dar la fel de antrenant precum un spectacol susținut pe un stadion, noul turneu "ALIVE" marchează un nou început pentru DAVID GARRETT. Prin abordarea stilului muzical crossover, artistul celebrează viața cu un repertoriu emoționant ce îmbină muzica clasică cu cele mai cunoscute melodii pop, garantând astfel audienței o experiență muzicală de neuitat.

Programul concertului "ALIVE" 2022 cuprinde un mix de melodii ce ating sufletele oamenilor, de la piese celebre cum sunt "What a Wonderful World", "Imagine" sau "Beauty and the Beast", la imnuri rock precum "Enter Sandman" sau "Paint it Black", și până la hituri dansabile ca "Happy" al lui Pharrell Williams, "Hit the Road Jack", "Thriller", "Bella Ciao" și omonimul "Stayin’ Alive" care vor ridica publicul în picioare. De asemenea, ca în toate concertele faimosului violonist David Garrett, muzica clasică și reinterpretările sale inovatoare vor avea rolul principal.