Timothée Chalamet îl va portretiza pe Willy Wonka într-un nou film marca Warner Bros.

Filmul va fi regizat de Paul King și produs de David Heyman, pe baza unui scenariu scris de Simon Rich. Pelicula va explora viața tânărului Willy Wonka înainte de a deschide celebra fabrică de ciocolată și de a deveni împăratul dulciurilor. Mai multe, "Wonka" va include mai multe momente de muzică și dans.

Timothée Chalamet era în vizorul echipei de distribuție de mai mult timp, laolaltă cu alți actori precum Tom Holland, Ryan Gosling, Donald Glover sau Ezra Miller. Iată că Chalamet a reușit să mai bifeze un rol captivant în cariera sa actoricească, iar noi sunt nerăbdători să îl revedem pe micile și marile ecrane. "Wonka" va fi lansat pe 17 martie 2023.

Pelicula va fi bazată pe cartea pentru copii scrisă de Roald Dahl, "Charlie și fabrica de ciocolată". Autorul spune povestea unui băiat sărac pe nume Charlie, unul dintre cei cinci copii norocoși care au câștigat un bilet de aur pentru a vizita celebra și misterioasa fabrică de ciocolată condusă de Willy Wonka. Însă, deoarece viitorul film are loc înaintea inaugurării fabricii de ciocolată, Charlie și ceilalți patru copii nu vor apărea în "Wonka".

Romanul lui Dahl a beneficiat de o serie de adaptări cinematografice, cele mai notabile fiind filmele din 1971 și 2005. Gene Wilder l-a interpretat memorabil pe Willy Wonka în producția din '71, regizată de Mel Stuart. Povestea a continuat, apoi, cu "Charlie și fabrica de ciocolată", o nouă variantă regizată de Tim Burton. În pielea ciocolatierului a intrat Johnny Depp. Versiunea lui Burton a avut un succes comercial, încasând 475 milioane dolari la box-office-ul mondial.

În ceea ce privește cariera lui Chalamet, acesta apare în mai multe filme ce vor fi lansate anul acesta - "Dune", regizat de Denis Villeneuve, "The French Dispatch" (Wes Anderson) și comedia "Don't Look Up" în regia lui Adam McKay. De asemenea, îl va interpreta pe Bob Dylan în filmul biografic "Going Electric".