Timothée Chalamet îl va portretiza pe Bob Dylan în biografia "Going Electric"

Povestea de viață a lui Bob Dylan va fi cuprinsă într-un film biografic regizat de James Mangold. În rolul principal a fost distribuit actorul american Timothée Chalamet.

Potrivit publicației Deadline, regizorul James Mangold (omul din spatele peliculei "Ford v Ferrari") lucrează la scenariu împreună cu însuși Bob Dylan, iar managerul artistului, Jeff Rosen, se va ocupa de producție. Mangold a rescris deja o primă schiță realizată de Jay Cocks, scenaristul filmului "Gangs of New York".

În film va fi relatat un moment de cotitură din cariera lui Dylan. Ni se va prezenta concertul său controversat din 1965, din cadrul Newport Music Festival, când muzicianul a hotărât să treacă de la sound-ul folk la unul rock & roll, înlocuind chitara acustică cu cea electrică. De aici a apărut și ideea titlului provizoriu "Going Electric".

VIDEO: Bob Dylan - Live at the Newport Folk Festival

Timothée Chalamet, vizat pentru rolul tânărului Bod Dyaln, se află încă în discuții cu Searchlight Pictures, finalizând ultimele negocieri. Se așteaptă ca filmările să înceapă primăvara aceasta, imediat ce actorul american va încheia o piesă de teatru care urmează să aibă premiera în Londra.

Nu a fost dezvăluit în ce măsură se va implica Chalamet în portretizarea lui Dylan, respectiv este neconfirmată intenția sa de a cânta vocal și instrumental în această peliculă. Deadline susține că actorul a început să ia deja lecții de chitară, însă aceste informații nu sunt oficiale.

În ultimii ani, cariera lui Timothée Chalamet s-a aflat pe un trend ascendent. În vârstă de doar 24 de ani, actorul american a primit deja o nominalizare la Oscar, pentru rolul principal interpretat în pelicula "Call Me by Your Name" (2017), în 2019 fiind nominalizat la Globurile de Aur pentru filmul biografic "Beautiful Boy". A primit, de asemenea, review-uri excelente pentru portretizarea lui Theodore 'Laurie' Laurence în pelicula regizată de Greta Gerwig, "Little Women".

Bob Dylan (78 de ani) este unul dintre cei mai influenți muzicieni ai secolului XX, fiind un simbol al inovaţiei în muzică și cultură și totodată primul artist care a îmbinat muzica populară cu ambițiile intelectuale. Muzicianul a câștigat nenumărate distincţii de-a lungul vastei sale cariere, inclusiv 11 premii Grammy, un premiu Oscar şi un Glob de Aur.