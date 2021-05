Legendarul album Queen "Greatest Hits" va fi relansat în noi variante

În acest moment Queen există în componenţa Brian May şi Roger Taylor, plus Adam Lambert, care s-a alăturat grupului ca solist cu puţin peste un deceniu în urmă. May a declarat că toţi cei 3 artişti au încercat să creeze câteva piese în studio, dar lucrurile nu au mers conform planului. Brian May a oferit toate aceste detalii în cadrul unui interviu cu revista Guitar Player, în ediţia din această lună. Iată spusele muzicianului:

Întotdeauna spun "nu ştiu". Ar trebui să fie un moment foarte spontan. De fapt Adam, Roger şi cu mine am fost în studio încercând câteva lucruri, pentru că am avut ocazia. Dar până acum nu a simţit că vreun material realizat este potrivit. Nu am închis acel capitol, doar că nu s-a întâmplat încă. Şi ca să fiu sincer, viaţa a luat o turnură acum într-un mod în care este foarte greu să explorezi o astfel de cale. Lucrurile se pot schimba, dar nu cred că se vor schimba prea rapid.

În martie Brian May a colaborat cu Kerry Ellis pentru un nou track solo, "Panic Attack 2021 (It's Gonna be All Right"). Cei doi au mai lucrat împreună de multe ori, inclusiv la albumul colaborativ din 2017, "Golden Days". În 2020 am avut ocazia să ascultăm o versiune nouă a piesei "We Are the Champions", refăcută de Queen în versiunea "You Are the Champions", dedicată celor care se luptă cu pandemia în prima linie.

La începutul anului 2021 May mai oferise un indiciu că a încercat să scoată o piesă cu Lambert, doar că nu s-au putut adapta la "melodia care venise de la un prieten". Trebuie spus că formaţia Queen nu a mai lansat nici un album după cel din 1995, "Made In Heaven". El venea la 4 ani de la moartea lui Freddie Mercury şi includea înregistrări de pian şi voce lăsate în urmă de legendarul solist.

Cel mai nou proiect Queen din ultima vreme a fost lansarea unui joc pentru mobil, Queen Rock Tour, un soi de Guitar Hero care te purta prin arene iconice şi îţi dădea şansa să retrăieşti concerte legendare. Este un joc de ritm în care trebuie să nimereşti tempo-ul corect al instrumentelor, cu pictograme colorate care "curg" pe ecran.