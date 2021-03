SoundCloud devine primul serviciul de streaming ce le permite ascultătorilor să influențeze modul în care sunt plătiți artiștii

De la 1 aprilie, SoundCloud va începe să direcționeze contribuțiile de la fiecare abonat numai artiștilor pe care îi ascultă. Acest demers a venit în urma unor numeroase critici aduse metodelor de plată a muzicienilor. Practica actuală pentru majoritatea serviciilor de streaming, inclusiv Spotify, Deezer și Apple, este de a grupa câștigurilor și de a le distribui pe baza celor mai populare piese, respectiv celor mai populari muzicieni.

Astfel, sunt favorizați artiștii care se bucură de un succes fulminant la nivel internațional și, prin urmare, au mai multe streamuri în general, în detrimentul muzicienilor care nu se află încă la același nivel. De asemenea, acest lucru înseamnă că mulți fani ai artiștilor și genurilor de nișă finanțează o muzică pe care nu o ascultă niciodată.

Inițiativa se poate lovi de scepticismul marilor case de discuri deoarece sistemul actual le permite să genereze profituri uriașe prin intermediul unui număr relativ mic de artiști. Acest lucru le-a permis caselor de discuri să acumuleze venituri mari în ultimul an, în timp ce mulți muzicieni s-au chinuit să supraviețuiască după ce evenimente, concerte și turnee au fost anulate din cauza pandemiei.

Today we’re introducing fan-powered royalties — a more fair and transparent way for artists to earn money on SoundCloud (1/5)#YourStreamMatters