Fiica lui Chris Cornell i-a adus un nou omagiu tatălui ei - VIDEO

Toni Cornell a marcat împlinirea a 30 de ani de la apariția piesei "Hunger Strike" cu un mesaj emoționant. Fiica regretatului Chris Cornell a împărtășit cu acest prilej și un fragment din coverul înregistrat anul trecut după această melodie a trupei Temple of the Dog.

Toni a marcat împlinirea a 30 de ani de la apariția piesei "Hunger Strike" cu un mesaj dedicat tatălui său. Tânăra de 15 ani a mărturisit că aceasta este una dintre melodiile ei preferate din repertoriul regretatului vocalist Soundgarden, Audioslave și Temple of the Dog.

""Hunger Strike" era lansată în urmă cu 30 de ani. Nu este doar una dintre cele mai memorabile piese ale tuturor timpurilor, ci și una dintre preferatele mele. Am înregistrat-o pentru Music Lives în Aprilie 2020, pentru a strânge bani necesari combaterii COVID-19, dar am înregistrat-o și ca un omagiu pentru tatăl meu, care are fi fost cu siguranță prima persoană care ar fi făcut tot ce i-ar fi stat în putință pentru a ajuta. Te iubesc, tată, și sunt foarte mândră de ceea ce ai creat, cine ești și toate lucrurile în care ai crezut. Pentru mine, piesa asta este reprezentativă pentru tot ceea ce ai fost."

VIDEO: Toni Cornell cântând un fragment din piesa "Hunger Strike"

În luna aprilie, Toni Cornell a participat la un eveniment caritabil, ce a avut ca scop strângerea de fonduri pentru lupta împotriva COVID-19. Toni a interpretat atunci această piesă din repertoriul Temple of Dog, trupă fondată de Chris Cornell. Ca și acum, momentul a fost dedicat tatălui ei.

Chris Cornell, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii grunge, a murit pe 18 mai 2017, la vârsta de doar 52 de ani. Sinuciderea a fost confirmată drept cauza morții.

Cunoscut în special pentru activitatea sa în trupa Soundgarden, pe care a fondat-o în 1984, Chris Cornell a activat și în trupele Audioslave și Temple of the Dog, având în paralel și o carieră solo. Ultimul său disc solo, "Higher Truth", a fost lansat în septembrie 2015, și a inclus single-ul ”Nearly Forgot My Broken Heart”.