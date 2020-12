UNTOLD pregătește un show special de Revelion, ce va fi transmis la PRO TV

UNTOLD le pregătește fanilor un super party de Revelion. Intitulată "DAY ONE - ÎNCEPUTUL", emisiunea va fi difuzată de PRO TV, pe 31 decembrie. Află mai multe detalii.

DAY ONE - ÎNCEPUTUL va fi prezentat de Pavel Bartoș, cu începere de la ora 23.30 și va dura până la ora 02.00. Smiley, Inna, Irina Rimes, Horia Brenciu și Grasu XXL vor avea momente special pregătite pentru cei aflați în fața televizoarelor în noaptea dintre ani, iar la miezul nopții, telespectatorii vor avea parte de un spectacol de artificii impresionant transmis de pe stadionul Cluj-Arena, casa UNTOLD. Din această emisiune nu putea să lipsească nici Cabral, care a fost în acest an gazda producțiilor Overnight și Sparks of Magic.

David Guetta pregătește un show de excepție

David Guetta va avea un show special pentru noaptea de Revelion, ce va fi transmis pe întreaga planetă. Evenimentul va fi transmis de PRO TV, ca parte a show-ului special de Revelion pregătit de UNTOLD. Artistul pregătește un spectacol impresionant de lumini, lasere, dar vine și cu muzică nouă. Pe lângă piesele care l-au consacrat, artistul aduce și piese compuse și inspirate de acest an pandemic, piese care conțin mesaje de speranță și iubire.

Mai multe surprize de la DJ-i internaționali

Tot pe 31 decembrie, pe pagina de YouTube a festivalului UNTOLD, începând cu ora 22.00, fanii vor avea parte de un show al unor DJ-i internaționali îndrăgiți. Este vorba de NERVO, duo-ul feminin din muzica electronică, care pregătește un show de Revelion creat special pentru fanii din România, Quintino care a fost prezent pe mainstage-ul multor festivaluri mari din întreaga lume, Bassjackers și Julian Jordan.

La miezul nopții, cei aflați pe pagina de YouTube a festivalului vor putea urmări "ceremonia de închidere" a anului 2020 cu un foc de artificii impresionant transmis de la Cluj-Arena. De asemenea, fanii vor avea ocazia să împartă același ecran cu artistul favorit prin camerele de zoom care vor fi puse la dispoziție de organizatorii festivalului UNTOLD.

Recent, UNTOLD a anunțat un nou concept de eveniment. În iunie 2021 va avea loc prima ediție a UNTOLD Odyssey - un festival de 5 zile organizat pe un vas de croazieră, în Marea Mediterană. La bordul vasului vor urca unii dintre cei mai mari artiști și DJ-i de pe glob.