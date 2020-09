O nouă variantă de "Naşul 3" va fi lansată în cinematografe în decembrie, cu un final schimbat

Regizorul Francis Ford Coppola a anunţat că pregăteşte o nouă variantă de "Naşul 3"/ "Godfather e", remontată şi re-editată, care va sosi în cinematografe în decembrie. Această variantă are un final schimbat, iar vestea a fost confirmată de către studiourile Paramount.

Versiunea restaurată a ultimei părţi a trilogiei "Naşul" are rolul de a se revanşa pentru varianta originală, nu prea apreciată de critici şi de fani. Chiar Coppola a fost nemulţumit de ce a ieşit, iar acum montajul cel nou va fi apropiat de varianta scrisă de scenaristul Mario Puzo. Coppola a explicat că a creat atât un intro nou, cât şi un nou final, iar unele scene au fost rearanjate şi au fost şi schimbări la nivel de coloană sonoră. Imaginile sunt mai bogate, sunetul a fost restaurat şi atmosfera este una mai credibilă.

În finalul trilogiei, Michael Corleone (Al Pacino) este personajul central, care încearcă să iasă din lumea mafiei, dar trece printr-o tragedie personală. Diane Keaton şi Talia Shire şi-au reluat rolurile, dar Robert Duvall a refuzat să revină în rolul lui Tom Hagen. Coppola şi-a distribuit propria fiică în rolul lui Mary Corleone, iar reprezentaţia sa a fost aspru criticată în recenzii. Pelicula a generat şi o replică legendară, care în ultimii 10 ani a devenit şi meme: "Just when I thought I was out.... they PULL me back în". Până şi "Clanul Soprano" a ironizat această replică pe parcursul episoadelor sale.

"The Godfather: Part III" a debutat în 1990 şi a primit 7 nominalizări la Oscar. Îi are în distribuţie pe Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia, Bridget Fonda şi Sofia Coppola. Una dintre marile sale probleme a fost distanţa foarte mare între "Godfather II" şi "Godfather III", de 16 ani. Între primele 2 filme din trilogie trecuseră doar 2 ani.

După lansarea din cinematografe în decembrie a noii variante de film, vom avea parte şi o lansare pe DVD şi prin serviciile de streaming în 2021. Se pare că filmul a primit şi un nume nou: "Mario Puzo's The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone". Va fi lansat în versiunea 4K, preluată din negativul original, care a fost restaurat cadru cu cadru. Mulţi consideră şi acum că ar fi trebuit să avem doar "Naşul 1" şi "Naşul 2", iar partea a treia nu ar fi trebuit să existe sau cel puţin să nu fie parte din această serie, cu acest nume, lucru susţinut chiar şi de Coppola.