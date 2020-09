Fiul lui John Lennon l-a intervievat pe Paul McCartney pentru prima oară

Sean Ono Lennon a stat de vorbă cu Sir. Paul McCartney despre prima lui întâlnire cu regretatul membru The Beatles. Intervievat pentru prima oară de fiul lui John Lennon, McCartney povestește cu multă candoare despre lucrurile pe care le aveau în comun, ca muzicieni. Discuția este prilejuită de o emisiune specială, ce marchează ziua în care John Lennon ar fi trebuit să împlinească 80 de ani.

Pe 9 octombrie, John Lennon ar fi împlinit 80 de ani. Viața regretatului membru The Beatles a fost subiect central în multe documentare, urmând ca anul acesta să ajungă din nou în atenția publicului, în semn de omagiu pentru contribuția extraordinară adusă muzicii rock. O nouă producție, ce va fi difuzată în două părți de BBC Radio 2, va marca ziua de naștere a lui Lennon, publicul urmând să afle detalii emoționante despre muzician. Paul McCartney este intervievat pentru prima oară de fiul lui Lennon, Sean Ono, în cadrul discuției acesta povestind despre prima întâlnire cu John.

"Mă gândesc la acea întâlnire și mă simt ca un fan. Cât de norocos am fost să-l întâlnesc pe acest ciudat Teddy Boy, care făcea muzică la fel ca mine, să începem să compunem împreună și să constat cât de bine ne complimentan unul pe celălalt!", a mărturisit Paul McCartney în acest interviu special.

"La un moment dat, am început să scriem piese mai bunicele"

Deși sesiunile de compus nu au mers strună din prima, McCartney a mărturisit că procesul de învățare a fost unul plăcut pentru amândoi.

"La un moment dat, am început să scriem piese mai bunicele și ne-am simțit atât de bine învățând împreună, încât lucrurile s-au legat foarte bine."

În cadrul acestui documentar aniversar special, Paul McCartney va interpreta și una dintre primele piese compuse cu John Lennon, "Just Fun". Scrisă în perioada adolescenței, această piesă nu a fost înregistrată niciodată oficial, deși un fragment din melodie poate fi ascultat în filmul "Let It Be".

Publicul va putea urmări și alte două interviuri inedite, cu fratele vitreg al lui Sean, Julian, și cu nașul său de botez, Sir Elton John.

John Lennon a povestit și el, la rândul său, despre prima întâlnire cu Paul, dar și cu Yoko Ono. Se întâmpla într-un interviu acordat în martie 1975 și disponibil momentan pe YouTube. Îl puteți urmări mai jos.