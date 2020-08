Violonistul David Garrett a cântat imnul UEFA Europa League în mijlocul unui stadion gol - VIDEO

În ajunul finalei UEFA Europa League, David Garrett a lansat o nouă versiune a imnului competiției sportive. Momentul beneficiază de un clip emoționant, în care violonistul interpretează melodia pe un stadion gol. Găsești mai multe detalii în articol.

Intitulată "Symphony Of Silence", această versiune a imnului, ce îi însoțește pe jucători pe teren înainte de fiecare meci UEFA Europa League, a fost concepută pentru a transmite și reprezenta emoțiile inspirate de stadioanele goale de fotbal din timpul crizei COVID-19.

Clipul a fost înregistrat pe un stadion gol, împreună cu Luke Bannister, de cinci ori campion mondial la cursele cu drone, și a fost lansat pentru prima dată în ajunul finalei UEFA Europa League, pe site-ul Hankook (partener principal UEFA), YouTube și Instagram.

"Sunt foarte încântat că am contribuit la acest proiect prin interpretarea minunatului imn UEFA Europa League. Ca muzician, esența activității mele este să creez emoție. Sunt recunoscător pentru încrederea pe care Hankook și UEFA mi-au acordat-o și sper că melodia și videoclipul să exprime emoțiile pe care le-am simțit pe teren și să inspire fanii fotbalului din întreaga lume în această perioadă", a transmis David Garrett.

VIDEO: "Symphony of Silence" - Imnul UEFA Europa League interpretat de David Garrett

Admirat de milioane de fani din întreaga lume, David Garrett are la activ milioane de bilete vândute, este deținătorul a 23 de discuri de aur și 16 de platină obținute în Hong Kong, Germania, Mexic, Taiwan, Brazilia, Singapore și multe altele. Artistul combină carisma unui rock-star cu un fel de virtuozitate înnăscută a celor mai buni instrumentiști ai timpului nostru.

Interpretările electrizante ale unor hit-uri rock precum "Purple Rain" sau "They Don't Care About Us", cele mai mari hit-uri internaționale pop ca "Viva la Vida", sau aranjamentele sale muzicale ale lucrărilor clasice de bază cum ar fi "Simfonia Nr.5" a compozitorului german Ludwig van Beethoven sau "Vara" de Antonio Vivaldi, precum și ale celor mai apreciate compoziții ale sale ca "Furious" și "Explosive" sunt doar câteva dintre melodiile ce le oferă spectatorilor momente unice de exaltare, ridicându-se în picioare, dansând și aplaudând cu frenezie.

Muzicianul va reveni în România în 2021 pentru două concerte la București și Cluj-Napoca. Evenimentele fac parte din cadrul turneului mondial "Unlimited Live" și vor avea loc pe 26 octombrie, la Sala Palatului din Capitală, iar pe 29 octombrie, la BT Arena din Cluj-Napoca.