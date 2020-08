Concertele lui David Garrett de la București și Cluj au fost reprogramate în 2021

Pe 21 și 23 octombrie, publicul din București și Cluj-Napoca urma să-l (re)întâlnească pe David Garrett, cu prilejul concertelor stabilite la aceste date, ca parte a turneului mondial "Unlimited Live". În condițiile actuale, însă, considerând evoluția imprevizibilă a pandemiei de coronavirus, aceste show-uri nu vor putea avea loc anul acesta. Evenimentele au fost, însă, reprogramate pentru anul viitor. Astfel, concertul de la București va avea loc pe 26 octombrie 2021, la Sala Palatului, iar concertul de la Cluj-Napoca se va desfășura pe 29 octombrie 2021, pe BT Arena.

David Garrett este bucuros că poate confirma noile date anunțate și promite să compenseze această întârziere cu două concerte fantastice în 2021.

"Am așteptat cu mare nerăbdare turneul mondial din toamna acestui an și îmi pare foarte rău că aceste concerte au fost reprogramate din cauza pandemiei Covid-19. Totuși, sunt bucuros că am găsit modalitatea de a stabili noile date pentru toamna anului 2021, deoarece sunt nerăbdător să mă reîntorc în minunata voastră țară, în România, și să cânt pentru voi, dragilor. Aveți grijă de voi înșivă - sper să ne revedem fericiți și sănătoși, foarte, foarte curând!"