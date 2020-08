Metallica a dezvăluit cu ce trupe din anii '80 s-au șicanat - VIDEO

Metallica a participat la cel mai recent episod din popularul show al lui Howard Stern. Această vizită a marcat prima apariție a trupei într-o emisiune, de la debutul pandemiei, și a oferit publicului prilejul de a asculta formația cântând live și povestind despre trupele din anii '80 cu care se aflau în antiteză.

Howard Stern, "bunul prieten" al trupei Metallica, după cum formația l-a prezentat într-o recentă postare, a mijlocit prima apariție a grupului într-un show de radio din ultimele cinci luni. Realizată în condiții pandemice, emisiunea nu a beneficiat de prezența trupei în studio, dar a fost transmisă live din San Rafael, California, acolo unde Metallica își are sala de repetiții și studioul de înregistrări.

Episodul cu Metallica din cadrul longevivulului talk show de pe SiriusXM a fost difuzat pe 10 august, fragmente din această emisiune fiind urcate astăzi pe YouTube. Fani din întreaga lume și-au putut urmări astfel formația preferată depănând amintiri alături de Howard Stern.

Cunoscut pentru stilul incisiv de a-și chestiona invitații, Howard i-a întrebat pe membrii trupei Metallica cu ce formații s-au șicanat în anii '80, dorind astfel să descopere care era atmosfera în muzica rock a acelei perioade.

Lars Ulrich: "Erau acele trupe care aveau acea imagine glam și asta ne-a determinat să mergem în direcția opusă"

"Managerii noștri se ocupau și de trupa Dokken, nu știu dacă îți mai amintești de ei, iar noi eram în antiteză cu ei. Eram opusul lor, iar ei erau extraordinar de protectivi cu noi. Am început în LA, se întâmpla în 1981. Începuserăm să susținem câteva show-uri în Hollywood și tot ce se auzea pe Sunset Boulevard, la Whisky, Troubadour și Gazzarri's, erau acele trupe care aveau acea imagine glam și asta ne-a determinat să mergem în direcția opusă. Toate acele trupe ne erau opuse, erau dușmanii noștri, erau cele ce stăteau în calea noastră", a povestit Lars Ulrich.

James Hetfield: "Erau și multe trupe care ne împroșcau pe noi cu r***t, ceea ce ne-a și ajutat, într-un fel"

Howard i-a întrebat apoi pe membrii trupei Metallica și dacă au fost puși în situația de a-și cere scuze pentru atitudinea ostilă pe care au avut-o față de anumite formații pe care nu le înghițeau. Admițând că acest lucru s-a întâmplat, și că "au fost câteva incidente", Hetfield a menționat că ostilitatea venea, de multe ori, și din celălalt sens.

"Erau și multe trupe care ne împroșcau pe noi cu r***t, ceea ce ne-a și ajutat, într-un fel. Apoi ajungem să mergem în turneu cu trupele respective, cum ar fi Mötley Crüe, și ne spuneau: <<Oh, îmi pare rău pentru ce am spus în interviurile pentru revista Cream>>. La care răspunsul nostru era: <<Mulțumim! Nu le-am citit, dar mulțumim!>>", a povestit Hetfield.

VIDEO: Metallica vorbește despre trupele din anii '80 cu care nu s-au înțeles

Metallica a susținut în cadrul acestei emisiuni și un scurt recital. Trupa a interpretat piesele "Wherever I May Roam", "The Unforgiven" și "All Within My Hands", momente live pe care le puteți urmări mai jos.

VIDEO: Metallica: Wherever I May Roam

VIDEO: Metallica: The Unforgiven

VIDEO: Metallica: All Within My Hands