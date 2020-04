Artiști în izolare | Robin Proca: "Să dea Dumnezeu să rămânem la fel de blânzi și de înțelepți, că de restul ne ocupăm noi"

Izolarea nu-i este străină lui Robin Proca, și nici vorbele de duh. Ne-a împărtășit care-i este păsul în condiții de pandemie, prevestind că ne vom complace în blândețe și înțelepciune.

De câtă vreme te afli în izolare și de ce ți-e cel mai dor din viața de dinainte de pandemie?

Sunt în izolare cam din luna mai 2015, de când am citit primele (și ultimele) recenzii ale unui album drag mie, pe care l-am scos împreună cu băieții mei, Los Backstabbers. Bună ziua, băieți, vă salut și cu această ocazie.

Ai vreun nou tabiet de când stai acasă?

Cam o dată la zece minute îmi strig numele, merg în altă cameră și îmi răspund iritat.

Cât de des citești acum știrile, comparativ cu perioada pre-pandemie?

La ce te tot referi când spui "pre-pandemie"?

"Mi-a plăcut și aia cu coronavirusul care a pierdut lupta cu Ion Iliescu"

Cum te ferești de fake news și care a fost cea mai ridicolă teorie a conspirației pe tema COVID-19 de care ai auzit?

Hmm. Nu prea știu să mă feresc. Dar care e acum cea mai răspândită, forwarduită și, în general, cea mai crezută teorie "alternativă"? De obicei aia e și cea mai ridicolă.

Guști glumele cu coronavirus sau ți se pare că-i un subiect despre care nu ar trebui să se glumească?

L-am văzut recent pe YouTube pe Victor Eftimiu spunând una. Și mi-a plăcut și aia cu coronavirusul care a pierdut lupta cu Ion Iliescu.

Ce piese/artiști au revenit sau au intrat în playlistul tău în ultimele zile?

A scos NIN (Nine Inch Nails) două albume noi.

E perioada de izolare prielnică pentru compus? Ai compus ceva în aceste săptămâni?

Nu știu, nu sunt de aici. Vlad, mi-ar prinde bine banii ăia!

"Poate scopul carantinei este unul nobil, unul artistic"

Cum crezi că va fi muzica compusă în perioada pandemică?

"Pe la ora două, (două și ceva!)

S-a con sta tat O FURTUNĂĂĂĂ!!

Din care n-am putut să dorm

Et ce te ra"

Poate scopul carantinei este unul nobil, unul artistic.

Care a fost cel mai ciudat vis pe care l-ai avut de când stai în izolare?

Am visat că eram undeva și că erau niște oameni prin preajmă.

Ce te ajută să-ți menții moralul ridicat în perioada asta?

Un foc de tabără și o conservă de fasole, vorba cântecului. Și DOOM Eternal.

Care va fi primul lucru pe care îl vei face când carantina se va încheia?

O să îmi sun prietenii până îmi răspunde cineva și de acolo văd eu.

Cum crezi că va arăta lumea după această pandemie? Va mai fi la fel?

Să dea Dumnezeu să rămânem la fel de blânzi și de înțelepți, că de restul ne ocupăm noi. Și în rest, sper să fie ceva frumos, ceva care să placă la toată lumea.

Despre Robin Proca

Robin Proca este vocalistul și liderul trupei Robin and The Backstabbers. Formația s-a bucurat de o popularitate ridicată încă de la debut, câștigând Premiul Publicului la ediția din 2010 a competiției Stufstock Newcomers. A concertat în toate orașele semnificative din România (București, Timișoara, Cluj, Galați, Iași, Brașov, Constanța, Târgu Mureș etc.), bifând și o apariție în Republica Moldova, în cadrul festivalului Acoperire Culturală. A cântat, totodată, în deschiderea unor formații precum Whitest Boy Alive, Obits, British Sea Power și Reptile Youth.

Discografia formației cuprinde trei albume: "Bacovia Overdrive vol. 1: Stalingrad", "Bacovia Overdrive vol. 2: Arhanghel'sk" și "Bacovia Overdrive vol. 3: Vladivostok". Cel din urmă a fost lansat pe 30 noiembrie 2019 printr-un concert ce a avut loc la Arenele Romane din București.