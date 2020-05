Concertul aniversar "Travka 15 ani" de la TNB se poate urmări online

Pe 22 mai 2017, formația Travka marca aniversarea a 15 ani de activitate printr-un concert – eveniment la Teatrul Național București – sala Studio. A fost un concert special atât pentru fani, cât și pentru trupă.

"Pentru mine, acest concert aniversar marchează 15 ani din existența unei trupe care, prin muzica ei, a însemnat enorm pentru un important segment de public din România. Chiar dacă în 15 ani am scos doar 3 albume și nu am avut un succes în adevăratul sens al cuvântului, Travka a parcurs o bună bucată de istorie muzicală contemporană, într-o societate destul de închisă și amorțită socio-cultural. Am cântat şi spus în versuri o mică parte din angoasele și neîmplinirile unei generații iar asta, combinat cu dorința de a schimba ceva în propriile noastre cântece, ne-a adus până aici", declara în 2017 George Gâdei, solistul Travka .