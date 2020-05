Liber la concerte de pe 1 iunie, dar cu limită pentru numărul de participanţi; Iată noile reguli!

Preşedintele Klaus Johannis s-a adresat astăzi naţiunii române pentru a face câteva clarificări cu privire la data de 1 iunie şi la noile reglementări care vin odată cu ea. Ştiam deja că pe 1 iunie se redeschid terasele, dar azi am aflat şi că e liber la concerte în aer liber. Care sunt condiţiile aflaţi în articol.

În cazul teraselor se va aplica distanţarea socială, cu mesele la cel puţin 2 metri distanţă şi cel mult 4 persoane la o masă. Totul în contextul pandemiei de Covid-19, care a declanşat o Stare de Urgenţă în vigoare de la mijlocul lunii martie, urmată de Starea de Alertă de pe 15 mai 2020. Tot de la 1 iunie vom putea merge la plajă, dar şi aici trebuie să păstrăm distanţă de 2 meri între scaunele de plajă. Se va relua şi transportul feroviar şi rutier internaţional şi ne vom putea deplasa în alte oraşe fără declaraţie.

Ce ne interesează pe noi mai mult este aspectul spectacolelor. Ei bine, preşedintele României a declarat că sunt posibile spectacolele în aer liber cu un număr maxim de 500 de participanţi. Condiţia e că aceştia trebuie aşezaţi pe scaune, trebuie să existe un control strict la intrare şi o respectare a normelor de igienă. Asta înseamnă că va trebui să avem dezinfectant la uşă, măşti pe feţele participanţilor, probabil şi scanarea temperaturii la intrare. Sunt şanse mari şi să se solicite distanţarea socială a celor participanţi la spectacole cu unul sau două scaune lăsate libere între ei.

Se vor putea relua evenimentele muzicale, teatru în aer liber, spectacole, stand up comedy şi alte manifestări. Se reiau şi competiţiile sportive, dar fără spectatori şi doar pentru sporturile care se practică afară. În ciuda relaxării cu privire la concerte cu 500 de oameni, marile festivaluri ale verii rămân în standby deocamdată, până la noi anunţuri. Dacă luăm ca reper pragurile de relaxare de până acum, pe 15 iunie am putea avea încă unul, care să ne aducă libertatea de adunare a 1000 de persoane la evenimente, iar în iulie am putea ajunge la 2000 sau 5000. Am aflat la începutul acestei luni că biletele achiziţionate pentru spectacole şi concerte amânate vor putea fi refolosite pentru alte evenimente culturale, fiind emise şi vouchere.

De remarcat şi declaraţia lui Nelu Tătaru de acum 2 zile, Ministrul Sănătăţii anunţând că dacă numărul de cazuri de Coronavirus continuă să scadă, în august vom reveni la o viaţă "cvasi-normală". Păstrarea distanţei fizice va rămâne totuşi norma.