Superman ar putea fi jucat din nou de Henry Cavill

Henry Cavill nu renunță încă la costumul de supererou. Se pare că actorul se află în discuții pentru a reveni ca și Clark Kent într-un nou film DC Comics. Mai multe detalii în articol.

Potrivit publicației Variety, surse care au cunoștințe despre această situație spun că Warner Bros. încearcă să-l readucă pe Cavill pentru mai multe filme DC. Cu toate acestea, nu este vorba despre o continuare a filmului "Man of Steel" din 2013, și nici despre anunțatul "Zack Snyder's Justice League" (varianta originală a regizorului pentru filmul "Justice League", din 2017).

În schimb, Superman-ul lui Cavill ar apărea în roluri secundare în filmele altor personaje, mulți comparând aranjamentul cu rolul Hulk al lui Mark Ruffalo din Universul Cinematic Marvel.

În ce filme cu supereroi ar putea apărea Henry Cavill?

Warner Bro. are în prezent filmul "Wonder Woman 1984" în așteptarea pentru lansarea din 14 august după o întârziere indusă de COVID-19, în timp ce filmările pentru "The Suicide Squad" s-au încheiat în februarie și sunt în prezent în proces de montare. De asemenea, este puțin probabil ca Superman să apară în noul film "The Batman" (Robert Pattinson), deoarece acesta încearcă să creeze un nou Dark Knight, iar Cavill este deja foarte conectat cu rolul lui Ben Affleck (Batman vs Superman: Dawn of Justice).

Eliminând aceste proiecte, mai rămân trei filme DC pregătite. "Shazam! 2," spin-off-ul cu Dwayne Johnson, "Aquaman 2" și "The Flash" ca ținte probabile pentru întoarcerea lui Cavill. (Primul film "Shazam" a prezentat o scurtă apariție al lui Superman, dar actorul nu era Cavill).

Anul trecut, într-un interviu pentru revista Men's Health, Henry Cavill a dezvăluit că nu a renunțat la rol:

"Pelerina este încă în dulap. Încă este a mea. Nu am de gând să stau liniștit într-un colț în timp ce se petrec atâtea lucruri. Nu am renunțat la rol. Sunt încă multe de oferit pentru Superman. O mulțime de povești de făcut. O mulțime de profunzimi reale, adevărate, spre onestitatea personajului în care vreau să intru. Vreau să reflectez asupra benzilor desenate. Asta e important pentru mine".

Henry Cavill este un actor britanic. Pe lângă Superman, Cavill mai este cunoscut pentru serialul "The Witcher", de pe Netflix, "Mission: Impossible – Fallout", "The Tudors", "Tristan & Isolde, "Stardust", "Blood Creek" sau "Immortals".