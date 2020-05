Brian May nu crede că filmul "Bohemian Rhapsody" va avea o continuare

Deși filmul biografic "Bohemian Rhapsody" s-a bucurat de un real succes, chitaristul Brian May a dezvăluit recent într-un interviu că o continuare este puțin probabilă. Mai multe detalii în articol.

Lungmetrajul "Bohemian Rhapsody", dedicat cântărețului Freddy Mercury, a atins locuri fruntașe în topurile de specialitate și a devenit cel mai vândut film biografic al unui cântăreț. Cu un asemenea succes, zvonurile privind o eventuală continuare nu au întârziat să apară. Cu toate acestea, Brian May a infirmat această posibilitate.

Într-un interviu acordat recent publicației Rolling Stone, Brian May a spus că membrii trupei au discutat despre filmarea unei continuări, însă nu sunt realmente pregătiți să bată palma pentru un nou film. Cum "Bohemian Rhapsody" s-a încheiat cu Freddie Mercury aflând ca a contractat HIV, o continuare s-ar concentra pe ultimii ani cu trupa, înainte de moartea sa din 1991.

"Să nu credeți că nu ne-am gândit la asta [la o continuare]. Am discutat. Momentan, nu credem că e o idee bună. Nu cred că ar fi un lucru îmbucurător de făcut. Nu spun că este imposibil pentru că este o poveste interesantă de spus, dar nu simțim că este genul de poveste pe care vrem să o spunem în acest moment", a spus Brian May pentru Rolling Stone.

Pe lângă ultimii ani ai celebrului artist, și copilăria sa, în mare parte, este omisă în "Bohemian Rhapsody". Brian May a fost întrebat dacă o continuare ar trebui să abordeze acea perioadă din viața lui Mercury sau alte aspecte din existența trupei ce au rămas neexplorate.

"Sunt un milion de lucruri în cariera noastră pe care nu le-ai putea arăta într-un film, deoarece filmul trebuia să fie simplificat pentru a-l face ușor de privit. Dar nu credem că există un alt film acolo. Cred că ar trebui să ne uităm în altă parte. Există alte idei pe care le-am avut, dar nu cred că se va întâmpla o continuare. Dar ne-am gândit la ea destul de serios".

Din cauza pandemiei globale, Queen + Adam Lambert au fost nevoiți să-și amâne turneul european planificat pentru vara aceasta până anul viitor. În urma cu câteva zile, trupa lansat o nouă iniţiativă caritabilă, publicând pe YouTube o reintepretare a piesei "We Are the Champions", sub numele de "You Are the Champions". Încasările vor merge spre Fondul de Solidaritate pentru combaterea Covid-19, al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru susţinerea celor din linia întâi.