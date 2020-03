Fantomele au pus bețe în roate înregistrării noului album Foo Fighters

Membrii Foo Fighters au spus că înregistrarea celui de-al zecelea album a fost întreruptă de fantome malițioase. Trupa de rock a înregistrat într-o casă din California construită în anii '40. Nu a durat mult până au simțit o atmosferă apăsătoare și au observat că instrumentele se dezacordau din senin, iar anumite înregistrări muzicale erau șterse în mod misterios.

"Când am intrat în casă, am simțit că vibe-ul era neplăcut, dar acustica excepțională. Am început să lucrăm acolo și nu a trecut mult timp până să se întâmple lucruri ciudate. Ne-am întors a doua zi și am observat că instrumentele erau dezacordate. Începeam o sesiune Pro Tools, dar track-urile lipseau sau erau într-un loc în care nu le puseserăm noi. Se auzea un sunet ciudat de microfon. Nimeni nu cântă la vreun instrument, doar acel sunet de microfon. Nu am auzit voci sau ceva descifrabil, dar ceva se întâmpla acolo.", a spus Dave Grohl pentru publicația NME.