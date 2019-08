Cabral a lansat The HollyGood Gang - un proiect muzical cu 3 DJi

Cabral a prezentat publicului noul său proiect muzical săptămâna trecută, la Awake Festival.

"Proiectul The HollyGood Gang include trei Dj, dintre care unul (eu) e și MC. Lucrăm de doi ani la proiectul ăsta, am trecut prin multe faze cu el, am ajuns astăzi la forma asta, o formulă care la Festivalul Awake a rupt.

Punem un amestec de piese vechi, unele originale și altele remixate, la care adăugăm beat-uri și piese noi. Suntem adepții Open Format, un stil de mix în care cel mai mult contează starea și distracția publicului și nu demonstrarea unor abilități nemaivăzute de Dj", a spus Cabral.